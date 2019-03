Roccaforte del Greco: consegna lavori per l’efficientamento della rete di pubblica illuminazione

Nuova luce per Roccaforte, che presto sarà illuminata a LED, la tecnologia efficiente capace di consentire un forte risparmio nella bolletta elettrica e un importante beneficio in termini di minori emissioni di CO2. L'impresa IENERGY srl con sede in Provincia di Vibo Valentia si è infatti aggiudicata l'appalto definitivo degli "Interventi di efficientamento degli Impianti di Illuminazione Pubblica del Comune di Roccaforte del Greco". Il Comune di Roccaforte del Greco, con un progetto definitivo predisposto dal proprio Ufficio Tecnico diretto dall'Ing . Giandomenico ROMEO, ha partecipato all'avviso pubblico "Misura 4.1.3. Por Calabria Fesr Fse 2014-2020"- Adozioni di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo istallazione di sistemi automatici di regolazione - si è classificato in graduatoria regionale in posizione utile per un importo finanziato di 150 mila euro, ai quali si è aggiunta una quota di cofinanziamento per un totale di intervento di 166.200,00 euro utili al rifacimento della rete di pubblica illuminazione. L'incarico per la Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e coordinamento per la Sicurezza, è stato affidata all'Ing. Renato Sergi.

Il progetto di riqualificazione prevede la sostituzione dei corpi illuminanti con apparecchi a LED di ultima generazione ed elevata efficienza nella maggiore parte del territorio comunale. Nel progetto sono previsti interventi di miglioramento della pubblica illuminazione che incideranno, migliorandole, non solo sulle condizioni della viabilità e della sicurezza di tutto il territorio cittadino, ma apporteranno cospicui vantaggi anche in termini di risparmio energetico. L'efficientamento energetico ridurrà i consumi energetici fino al raggiungimento degli obiettivi europei e nazionali. Ammodernare gli impianti di illuminazione pubblica esistenti, diminuisce i costi di gestione degli impianti con importanti e significative riduzioni degli oneri a carico dell'ente: per l'amministrazione comunale di Roccaforte del Greco, questi sono alcuni degli obiettivi da raggiungere.