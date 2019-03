Amici, il reggino Cristian Bilardi pronto per il serale. Inizia il grande sogno

Adesso arriva il bello. Ultimo appuntamento pomeridiano con Amici, il seguitissimo programma di Canale 5. Inizia il sogno di una possibile vittoria per il reggino Cristian Bilardi. Mowgli, campione di breakdance, è stato inserito nella squadra blu Nelle squadra bianca inseriti Giordana, Alvise, Umberto, Ludovica, Mameli e Rafael.

Mentre per la squadra Blu gareggeranno Jefeo, Tish, Alberto,Vincenzo, Mowgli e Valentina. Nonostante l'ostruzionismo (e le continue critiche) della prof. Celentano, Cristian Bilardi è riuscito ugualmente ad ottenere l'ambito accesso al serale. Da sabato 30 marzo, davanti al pubblico presente in studio e a milioni di telespettatori, Mowgli avrà modo di mostrare le sue qualità, già ampiamente apprezzate dai professori e colleghi. I due direttori artistici di Amici 18 saranno il già annunciato pop star Ricky Martin e il lirico Vittorio Grigolo. Maria De Filippi ha annunciato come ospiti fissi delle varie serate i comici Pio e Amedeo, mentre oltre a Loredana Bertè ancora non sono stati presentati i membri della giuria. Forse potrebbe esserci il rapper milanese Fabio Rovazzi.