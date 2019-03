Pasquale Oronzio nuovo coordinatore Azione Universitaria, le congratulazioni di Nicolò (FdI)

"Porgo le mie congratulazioni al neo Coordinatore nazionale di Azione Universitaria Pasquale Oronzio" è quanto dichiara Alessandro Nicolò, Consigliere regionale e Commissario provinciale FdI RC.

"Giovane capace e dinamico, il cui impegno in seno al movimento giovanile nazionale, nel quale è componente dell'esecutivo, si è sempre distinto e si contraddistingue per capacità, oltre che per serietà e lealtà, non solo per la stessa organizzazione politica ma anche attento ed interprete delle istanze provenienti dal mondo giovanile.

Un giusto riconoscimento al giovane Pasquale, in un contesto in cui si è ritenuto affidare la guida di Azione Universitaria in cui si identifica Fratelli d'Italia e gli altri movimenti del centrodestra.

Una grande famiglia di giovani – conclude l'On. Nicolò - che lavora da sempre per tutelare i diritti degli studenti".