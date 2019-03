Un protocollo d'intesa è stato firmato dal sindaco di Motta San Giovanni (RC) Giovanni Verduci, da Antonino Zumbo, pro-rettore dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, e da Domenico Siclari, direttore del Centro di Ricerca "Enzo Silvestri".

Il Comune e l'Università, condividendo l'interesse per le attività scientifiche, didattiche e culturali connesse alla tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, intendono – si legge in un comunicato stampa del Comune di Motta San Giovanni - perseguire obiettivi di crescita del territorio attraverso politiche di sviluppo locale, economico ed occupazionale, ispirate all'eccellenza, all'interdisciplinarietà, all'orientamento alla ricerca, alla capacità organizzativa, alla prestazione di servizi avanzati, alla valorizzazione della rete delle risorse culturali.

Con la sottoscrizione dell'atto, le parti si sono impegnate a instaurare una rete di collaborazioni e di consulenze che consentiranno, già nel breve periodo, una riqualificazione dell'offerta dei servizi territoriali, la valorizzazione del patrimonio, la formazione e il continuo aggiornamento degli operatori interessati e presenti sul territorio, la realizzazione di attività editoriali di settore. Il Centro di ricerca, attraverso l'Università, potrà attivare Corsi universitari di alta formazione e perfezionamento presso il Comune.

"Ringrazio il Rettore prof. Salvatore Berlingo – dichiara il sindaco Verduci – perché sotto la guida dell'Università "Dante Alighieri" e grazie alla capacità organizzativa del Centro di ricerca "Enzo Silvestri" presto avvieremo delle iniziative che avranno ricadute importanti sul territorio e sulla comunità mottese".

"In realtà – ricorda il primo cittadino – abbiamo già coinvolto in alcune nostre attività il professore Domenico Siclari e il professore Antonino Monorchio, presidente del Consiglio di Amministrazione della "Dante Alighieri", che hanno accettano con entusiasmo partecipando ad importanti incontri che si sono svolti a Lazzaro e a Motta San Giovanni.

"A seguito di questo protocollo d'intesa - conclude il sindaco – potremo avviare le procedure propedeutiche all'accreditamento di palazzo Alecce quale sede istituzionale dove svolgere stage, tirocini, rappresentando così anche un punto di riferimento per la formazione, la crescita individuale e collettiva".