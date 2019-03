Torna al Museo diocesano l'appuntamento mensile con i laboratori creativi per bambini: domenica 7 aprile dalle 16 alle 19 i bambini (età compresa tra i 5 e i 10 anni) avranno l'opportunità di imparare divertendosi e di far esperienza del Museo in forma ludica, con modalità stimolanti e coinvolgenti.

Intrecci di pace è il titolo del laboratorio dedicato al periodo pasquale: simboli e segni della Pasqua, illustrati da alcune opere d'arte esposte in Museo, ispireranno la decorazione di palme e ramoscelli d'ulivo da far benedire in occasione della Domenica delle Palme. Il laboratorio, per il tema trattato, si offre come opportunità per le classi di catechismo o i gruppi parrocchiali che vorranno prenotare insieme, delineandosi come esperienza di catechesi attraverso l'arte.

Si tratta del secondo appuntamento del ciclo La fabbrica dell'Arte, proposta di attività creative e ludiche che fin dal 2011 il Museo rivolge ai bambini, in orari pomeridiani, durante l'anno e, in particolare, tra giugno e luglio, a chiusura delle scuole.

Il Museo diocesano, attraverso i suoi Servizi educativi, un team di educatori qualificati e appassionati, promuove da sempre iniziative didattiche per bambini, sforzandosi di rendere la loro visita alle collezioni d'arte occasione per imparare attraverso il gioco e l'espressione della creatività.

Si raccomanda la prenotazione contattando il n. 3387554386 (riduzioni in caso di fratelli o iscrizione a più laboratori).