Incendio tendopoli San Ferdinando, Borgese (Cgil): "Attendamento va superato"

"L'attendamendo così come abbiamo denunciato nei gg scorsi non è plausibile va superato! Ancora un incendio ancora un mortoo! Non siamo nella baraccopoli ma nella nuova tendopoli!! Diamo vita ad un accoglienza diffusaa L'accoglienza deve andare oltre le tende Si deve piangere ancora una vittima e pure questa come le altre una morte annunciata! Partendo da qui allora si può parlare veramente di diritti e legalità e solo così Alloraa la dignità di ogni africano può trovare spazio in una piana in cui a tratti appare dimenticata da tutti ed anche da dio Ma partendo da contratti giusti in cui trovi totale applicazione la legge 199 del 2016 per porre contrasto ad illeciti lavorativi di ogni genere". Lo afferma una nota di Rocco Borgese della Flai Cgil di Gioia Tauro.

