Condofuri: il 23 e il 24 marzo iniziativa di volontari per la riqualificazione del territorio

Continua l'azione rivolta alla tutela dell'ambiente promossa dall'associazione di volontariato "A.N.P.A.N.A. G.E.P.A." e da imprenditori del territorio del Comune di Condofuri già iniziata alcuni mesi fa. Infatti, questo fine settimana il 23 / 24 marzo, l'associazione di volontariato "A.N.P.A.N.A. G.E.P.A." con sede nell'Area Grecanica, con alcuni imprenditori del Comune promuove per i giorni 23 e 24 marzo, un'iniziativa per completare i lavori iniziati nel mese di ottobre 2018 e consegnare il viale messo a nuovo, al Comune di Condofuri. La due giorni inizierà sabato, 23 marzo, a partire dalle 14.30 con il taglio dell'erba e pulizia dei marciapiedi del viale. Mentre domenica, 24 marzo, dalle ore 9,00 i volontari si ritroveranno sul viale e proseguiranno nella pulizia con il taglio dell'erba, la pulizia del manto stradale e la verniciatura della ringhiera in ferro ponticello. La mattinata si concluderà alle 13 con il pranzo per tutti i partecipanti con la collaborazione del Sig. Bruno Ollio e il Sig. Leonardo Manti. La giornata si concluderà alle 16 con la conferenza stampa con le autorità in zona fontanella.

Dettagli Creato Giovedì, 21 Marzo 2019 08:21