Reggio verso il dissesto? Davi: “Tesi del centrodestra ridicole”

«Qualcuno mi spieghi cosa vuole fare il centrodestra reggino che è composto, sia chiaro, da moltissime persone apprezzabili e stimabili. Detto questo, sul punto specifico del dissesto del comune di Reggio Calabria, mi sembrano decisamente algoritmici, quando non ridicoli, nell'esporre le loro tesi. Se vogliono che vada tutto in malora lo dicano. Altrimenti spieghino che contributo vogliono dare affinché la catastrofe non avvenga, visto che ci sono molte persone in gamba che sono in grado di dare una mano. Siccome alcuni comunicati sono surreali, mi viene il dubbio che però chi li scrive stia più a Cosenza che a Reggio Calabria...» Lo ha dichiarato Klaus Davi, massmediologo e giornalista, autore di numerose inchieste sulla Calabria e sulla criminalità organizzata.

Dettagli Creato Mercoledì, 20 Marzo 2019 17:30