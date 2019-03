Abuso d'ufficio e falso: assolto l’ex sindaco Reggio Calabria, Demi Arena

Il Tribunale di Reggio Calabria ha assolto, "perche' il fatto non sussiste", l'ex sindaco di Reggio Calabria Demetrio Arena (PdL), l'ex segretario generale dell'ente Piero Emilio e l'ex comandante della polizia municipale Alfredo Priolo, che erano accusati di abuso e falso in atto pubblico. La vicenda giudiziaria era nata a seguito degli esposti presentati da due ufficiali della Polizia municipale dopo che Arena aveva conferito ad Alfredo Priolo, gia' comandante della Polizia municipale dal 2002 al luglio 2012, l'incarico di reggenza del Corpo per trenta giorni durante il mese di settembre del 2012, quando il posto era rimasto vacante a seguito della risoluzione dei contratti dei dirigenti esterni all'Ente. Dopo il rinvio a giudizio, avvenuto nel gennaio 2016, il processo si e' tenuto dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria in composizione collegiale. Nel corso dell'udienza conclusiva, il pubblico ministero Giovanni Gullo aveva chiesto l'assoluzione dei tre imputati difesi dagli avvocati Giuseppe Morabito (Priolo), Rosario Infantino e Antonio Sofo (Arena) e Gaetano Callipo (Emilio). (Ansa)

Dettagli Creato Mercoledì, 20 Marzo 2019 12:52