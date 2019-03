Palmi (RC), domani conferenza su cantiere didattico svolto nel CdL in “Conservazione e Restauro dei Beni Culturali"

Mercoledì 20 marzo 2019, alle ore 11.30 presso la Casa della Cultura "Leonida Repaci" di Palmi, si terrà una conferenza stampa sul cantiere didattico svolto all'interno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in "Conservazione e Restauro dei Beni Culturali" (classe LMR/02) - afferente al Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra (DiBEST) – dell'Università della Calabria, abilitante alla professione di Restauratore di Beni Culturali. Il corso è caratterizzato da un'intensa attività di laboratorio e/o di cantiere che lo studente svolge personalmente, seguito da figure specialistiche, di cui al D.M. 1059/2013.

Per lo svolgimento delle suddette esperienze formative, il DiBEST ha manifestato l'interesse alla valorizzazione dei calchi in gesso di vario soggetto presenti all'interno della gipsoteca annessa alla Casa della Cultura di Palmi, mediante attività di studio, conservazione e restauro delle opere.

Gli interventi, relativi alle suddette attività disciplinate da apposita convenzione (Ns. prot. DIBEST n°19000568 del 27/02/2019) con il Comune di Palmi, sono stati autorizzati dalla Soprintendenza di Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia.

Il cantiere didattico oltre a rappresentare un importante momento formativo per gli allievi del I° e del III° anno di corso, riporta al centro dell'interesse la pregevole e considerevole collezione di opere custodite all'interno della gipsoteca intitolata a Michele Guerrisi, situata all'interno degli spazi della Casa della Cultura.

Il progetto didattico è stato promosso e reso possibile grazie alla solerte e puntuale collaborazione tra l'Amministrazione comunale del sindaco Giuseppe Ranuccio, l'Assesorato alla Cultura del Comune di Palmi con l'impegno diretto dell'Assessore Wladimiro Maisano, l'Università della Calabria con la professoressa Donatella Barca, coordinatrice del corso di laurea, la Soprintendenza territoriale con Fabrizio Sudano funzionario archeologo delegato del direttore generale, la funzionaria di zona Maria Cristina Schiavone che hanno manifestato sin da subito una felice accoglienza dell'iniziativa. Le attività didattiche, coordinate dalla professoressa Donatella Barca , saranno seguite dai docenti Anna Arcudi e Massimiliano Massera.

La positiva sinergia tra istituzioni ha reso possibile l'accoglienza degli studenti per il soggiorno durante il periodo di corso, presso il Convitto annesso all'Istituto Tecnico Agrario di Palmi, grazie alla gentile disponibilità della direttrice dott.ssa Laura Laurendi.