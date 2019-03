Caulonia (RC), affidato il servizio di raccolta differenziata porta a porta. Belcastro: “Raggiunto obiettivo importante”

«Le abitudini dei cittadini di Caulonia cambieranno a breve. È stata infatti completata da parte della SUAM di Reggio Calabria la procedura di gara (avviata a settembre 2018) relativa all'affidamento del servizio di raccolta differenziata "porta a porta", giusta Determina Dirigenziale pubblicata in data odierna all'albo pretorio dell'Ente». Ad annunciarlo è il sindaco Caterina Belcastro. Nei dettagli il progetto verrà presentato alla cittadinanza attraverso iniziative informative sui servizi che saranno attivati e sulle modalità di conferimento, per una corretta e capillare diffusione delle direttive e dei metodi del sistema "porta a porta".

«L'obiettivo che ci eravamo prefissati da tempo è stati raggiunto. La raccolta differenziata - ha affermato il primo cittadino - rappresenta una svolta importante verso una nuova gestione dei rifiuti. È un segno di civiltà e rispetto per l'ambiente in cui viviamo. I vecchi cassonetti stradali saranno presto eliminati dalle strade del paese. Confidiamo nella sensibilità e nel grande senso civico dei cittadini - ha sottolineato Belcastro - certi che i cauloniesi sapranno comprendere il valore di questo cambiamento. Sono sicura che, in breve tempo, riusciremo a diventare uno dei comuni più virtuosi del territorio».

