"Continua il percorso di legalità ed efficienza nella gestione della spesa pubblica dell'Ente ed infatti, con delibera del 27 febbraio u.s., la Commissione Straordinaria, con largo anticipo rispetto alla scadenza del termine fissato per il 31 marzo, ha approvato il Bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2019-2021 che, per la competenza anno 2019 chiude in pareggio tra entrate e spese nell'ammontare di € 8.024.076,21.

Purtroppo la situazione di dissesto finanziario del Comune e la necessità di liquidare i debiti pregressi non ha consentito, come era auspicabile, una riduzione delle aliquote delle imposte comunali.

Questa Commissione, nella redazione dello strumento contabile ha voluto dedicare particolare attenzione al settore degli investimenti e della manutenzione di strade ed impianti.

Nello specifico, nell'arco del triennio, sono stati destinati € 160.000,00 alla manutenzione della rete fognaria, € 90.000,00 per la manutenzione della rete idrica ed € 70.000,00 al miglioramento della viabilità.

Per quanto riguarda il mondo dello sport, sono stati assegnati 26.000,00 Euro per il ripristino degli impianti sportivi esistenti.

Oltre 11.000.000,00 di Euro sono stati destinati ad investimenti in opere pubbliche di cui € 4.514634,97da avviare nell'anno 2019.

È già allo stato di progettazione esecutiva l'intervento finalizzato alla Riqualificazione delle aree cimiteriali. A breve in quei luoghi sarà ripristinato il decoro dovuto.

L'obiettivo prefissato consisteva nel predisporre uno strumento programmatico che avesse consentito una sana e corretta gestione della cosa pubblica e questa Commissione può affermare che, mettendo assieme i tanti tasselli del puzzle,tale obiettivo è stato centrato, grazie soprattutto ai proventi derivanti dal recupero dell'evasione tributaria.

Si tratta di una vera e propria boccata d'ossigeno che getta le basi per futuri investimenti protesi al miglioramento della qualità della vita cittadina.

Positivi anche i risultati della riscossione: la percentuale di incasso delle entrate correnti nel 2018 ha raggiunto il 78% a fronte di quella relativa al precedente esercizio (anno 2017) pari al 64%. Già in fase non coattiva (riscossione ordinaria) l'Ente riscuote circa il 50% dei propri ruoli, mentre un ulteriore 20% viene incassato con la successiva azione coattiva o a rate.

È stato potenziato il settore della riscossione dei c.d. tributi minori (Tosap, Diritti di Pubblica affissione e Imposta di pubblicità) che nel 2018 ha registrato un incremento di incassi pari al 68%: €63.660,69 a fronte dei 37.900,40 del 2016.

Gli uffici stanno completando la redazione del nuovo Regolamento del servizio acquedotto nel quale saranno previste severe sanzioni per gli evasori.

Molto è stato fatto, ma il lavoro dovrà essere completato da chi verrà dopo". Lo afferma la Commissione Straordinaria dl Comune di Bova Marina, composta da Crea, De Marco Laino.