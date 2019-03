Reggio Calabria protagonista alla "Giornata della Terra Palestinese"

L'Istituto Nazionale Azzurro in collaborazione con l'Ambasciata di Palestina in Italia organizza la "Giornata della Cultura Palestinese" in occasione della "Giornata della Terra Palestinese".

L'evento si svolgerà sabato 30 marzo alle ore 18.00 presso il Comune di Reggio Calabria, nel "Salone dei Lampadari" e vedrà la presenza di illustri ospiti e rappresentanti dell'Ambasciata dello Stato di Palestina in Italia.

A chiusura dell'evento verrà inagurata una mostra fotografica "Obiettivo Palestina" di Federico Palmieri.

Ingresso libero.