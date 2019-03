San Luca, Klaus Davi: "Bene candidatura Siclari, colpisce silenzio di Zingaretti e Movimento 5 Stelle"

"Ben venga la candidatura di Marco Siclari a San Luca. Finalmente uno che ci mette la faccia e vuole dare un contributo a un territorio bellissimo ma abbandonato. Siclari è un giovane medico , simpatico, non ci siamo neanche mai incontrati quindi apprezzo molto il suo gesto di generosità. Si propone come professionista ed esponente della società civile che può dare un contributo, non come politico, e quindi condivide in pieno lo spirito del mio impegno. Mi colpisce invece il silenzio del Pd, di Leu , di Zingaretti del crotonese Nico Stumpo, della solitamente ciarliera Bruno Bossio. Incredibile poi quello ostinato del M5S con tutti quegli eletti calabresi ! Se c'è una cosa che non riesco proprio a capire è l'omertà partitica-istituzionale! Se non ricordo male, San Luca aveva una gloriosa tradizione comunista e di sinistra ed è stato governato dalla sinistra per molti anni. Perché tanto silenzio? Certo, ha parlato la Boschi, che abbiamo visto andare da quelle parti con i jet di stato , protagonista eventi talmente imbarazzanti (sponsorizzati perfino dal CSM, sic!) che qualcuno aveva pensato di ripeterli poi per fortuna ha desistito ..... Se penso quante borse di studio si sarebbero potute finanziare con quelle parate satrapiche ! Detto questo, Zingaretti è una persona seria che stimo e conosco il suo agire politico. Sono certo che prenderà posizione su San Luca e al più presto. Da lui mi aspetto un segno di cambiamento ....". Lo afferma in una nota il massmediologo Klaus Davi.

Dettagli Creato Domenica, 17 Marzo 2019 13:38