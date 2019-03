Marcianò: “Scuola politica della Lega? Entusiasmante esperienza formativa”

"Un'intensa ed entusiasmante esperienza formativa che si distacca da un pensiero vecchio e stanco che ha caratterizzato gli ultimi decenni dell'attività svolta in campo politico ed amministrativo nel nostro Paese, sia a livello locale che nazionale. Questo è stato per me frequentare concludere con successo il quarto corso della scuola di formazione politica della Lega, ideata dal Sottosegretario sen. Armando Siri e fortemente voluta dal Segretario Federale Matteo Salvini. Una scuola che nasce ed opera sotto un motto semplice ma altamente esaustivo, indispensabile per quelle che sono le ambizioni di chi la frequenta: penso, conosco e creo.

Come si possono creare strumenti nuovi per lo sviluppo e la crescita dei territori senza conoscere ed approfondire gli argomenti e le tematiche di vita che regolano e da cui dipende la nostra società? O meglio ancora, come ambire a conoscere e creare senza aver prima maturato un pensiero proprio, sano ed articolato e soprattutto scevro da influenze negative figlie di un modo obsoleto di fare politica? Una scuola di formazione politica il cui prestigio e la propria utilità vengono maggiormente amplificati dal numero chiuso dei partecipanti, finalizzato ad una ricerca ossessiva della qualità e della funzionalità delle nozioni applicate e di cui la nuova classe dirigente politica che si accinge ad amministrare non può e non deve prescindere.

Un concetto semplice ed innovativo allo stesso tempo che ha garantito una pluralità di argomenti reali da concretizzare in ogni esperienza amministrativa e politica del Paese, da Nord a Sud, e con la maturata consapevolezza che mettersi a disposizione della propria comunità ed offrire un servizio che si basi su idee e strumenti idonei, deve essere il fine ultimo da perseguire con ostinata caparbietà. All'interno della scuola ho letto varie volte una frase semplice di un uomo grande proprio nella sua semplicità, Gandhi, che così recita: "Sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo".

Sono proprio le riflessioni stimolate, l'esperienza positiva vissuta ed una presa di coscienza diversa, nuove per molti aspetti, che oggi mi portano a vedere in me quel citato profondo cambiamento e che, mi auguro, possa coinvolgere le nostre amate comunità. Il prezioso contributo del senatore e prof. Armando Siri, vero ideatore dei corsi, è giunto a noi nelle vesti di brillante oratore ma con un'anima accademica concreta e contestuale che ha saputo piacevolmente sorprendere tutti noi partecipanti.

Argomenti legati ai rapporti con l'Europa e la nascita dei moderni stati liberal-democratici, hanno puntualmente fornito interessanti percorsi di conoscenza e curiosità per poter approfondire al meglio quelle che risultano essere ad oggi le esperienze guida nel percorso politico di un aspirante amministratore moderno e dinamico. Infatti, l'evoluzione rapida di sistemi economici sempre più complessi e decisamente poco visibili, se non negli effetti, occorrono di una conoscenza che fornisca il giusto grado di utilizzo per evitare tracolli dovuti ai movimenti compulsivi dei mercati finanziari nazionali e non. Tutto questo per raccontare in breve che l'intuito di Salvini nel dotare dei giusti concetti e di quella visione programmatica urgente gli amministratori che usciranno dalle prossime elezioni regionali e comunali, si è dimostrata una scelta vincente, potendo personalmente testimoniare la grande validità di ciò che viene insegnato con certosina dovizia di di particolari. Sicuramente la mia lunga esperienza politica in un partito come Forza Italia ed il mio decennale impegno amministrativo maturato al comune prima ed alla provincia di Reggio Calabria dopo, mi consentono oggi, grazie agli insegnamenti che la scuola della lega mi ha fornito, di completare un bagaglio umano e professionale, pronto per essere messo al servizio della mia gente ma tenendo sempre ben a mente sacrificio ed umiltà come ispiratori del mio agire quotidiano". Lo afferma il presidente del Consiglio Comunale di Calanna, Michele Marcianò.