Le iniziative in ricordo di Girolamo Tripodi

Nella giornata del 14 marzo, ad un anno esatto dalla scomparsa, è stata ricordata, con due distinte manifestazioni svoltesi a Polistena e a Reggio Calabria, la figura del sen. Girolamo Tripodi, protagonista indimenticabile delle lotte e delle battaglie per il riscatto e per il cambiamento della Calabria.

Ricordiamo in tal senso le lotte per la terra, l'impegno nel movimento bracciantile, la battaglia per il lavoro, contro la centrale a carbone di gioia Tauro e per lo sviluppo sostenibile, la scelta di schierarsi con decisione e determinazione contro la 'ndrangheta, e per la legalità, il ruolo in Parlamento fino a diventare questore anziano del Senato, la quarta carica dello Stato, e i suoi oltre 31 anni di Sindaco di Polistena durante i quali con la sua opera Polistena da paese rurale è diventata una città moderna e progredita tra le più avanzate di tutta la regione.

Le manifestazioni che si sono svolte hanno registrato molta partecipazione ed interesse confermando il grande affetto e la stima nei confronti di Girolamo Tripodi da parte di tante compagne e compagni, di tanti amici anche distanti politicamente, di tanti giovani e studenti, ma anche da parte di tanta gente semplice e umile, che con la loro presenza hanno voluto rendergli omaggio.

Parole importanti sono state pronunciate dai relatori nei corso dei due eventi di Polistena e Reggio Calabria accomunati da un unico filo conduttore racchiuso nello slogan "Senza Memoria non c'è Futuro" posto alla base delle manifestazioni.

E' difficile riassumere in poche righe tutto quello che è stato detto e che abbiamo molto apprezzato. In questa giornata particolare nella quale la tristezza per la perdita si è intrecciata alla consapevolezza che Girolamo Tripodi è sempre presente con noi, proprio perché, al di là di parole retoriche di circostanza, i nostri atti concreti lo fanno vivere nei cuori di tutti quelli che gli hanno voluto bene veramente.

Per questo ci corre l'obbligo di ringraziare sentitamente le personalità che hanno partecipato alle iniziative portando i loro preziosi contributi ad un confronto che si è rivelato ricco di idee e di suggerimenti.

Un sincero grazie, quindi, a Franco Mileto, Dirigente Scolastico dell'ITIS "M.M.Milano" di Polistena, a Piero Gaeta, Vice Capo Servizio "Gazzetta del Sud", a Filippo Veltri, giornalista, a Mimmo Gangemi, scrittore, a Giuseppe Lavorato, ex Deputato del PCI e Sindaco di Rosarno, a Tania Filippone, a Cinzia Messina, Marcello Villari, giornalista e scrittore, a Giancarlo Costabile, docente UNICAL, a Saverio Mannino, già Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, a Oliviero Diliberto, già Ministro della Giustizia e deputato.

Le loro presenze e i loro interventi hanno illuminato la nostra giornata e hanno contribuito ad onorare e ricordare nel modo migliore Girolamo Tripodi e a riaffermare la necessità di non recidere le radici della nostra storia se vogliamo guardare al futuro con fiducia e con il bagaglio necessario per affrontare anche i tempi difficili che stiamo attraversando.

Infine un ringraziamento a tutti i numerosi partecipanti, agli studenti, ai cittadini, ai compagni e alle compagne che hanno voluto spendere un po' del loro tempo per unirsi a noi nel ricordo nella memoria di una persona speciale che continua a vivere nella nostra azione quotidiana.