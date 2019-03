Rischio dissesto per il Comune di Reggio Calabria, Falcomatà incontra i rappresentanti delle imprese

Il sindaco Giuseppe Falcomatà incontrerà nei prossimi giorni i rappresentanti del mondo dell'impresa operanti sul territorio cittadino.

Il primo Cittadino ha chiesto al Presidente della Camera di Commercio reggina Antonino Tramontana, ed attraverso di lui ai rappresentanti delle associazioni di categoria, un incontro per relazionare in merito alle criticità recentemente intervenute sullo stato di consistenza del bilancio comunale.

Durante l'incontro il sindaco avrà modo di illustrare nel dettaglio gli effetti che la sentenza della Corte Costituzionale avrebbe sul piano di riequilibrio varato in epoca commissariale per il ripiano dei debiti prodotti durante le precedenti gestioni amministrative, con particolare riferimento alle difficoltà alle quali andrebbero incontro centinaia di imprese reggine che hanno avuto in questi anni rapporti commerciali con l'Amministrazione comunale e che attendono il pagamento di spettanze per interventi finanziati con fondi di bilancio.