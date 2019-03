Contrasto all’assenteismo, Parco dell’Aspromonte tra gli undici Enti italiani virtuosi

Un nuovo riconoscimento per il Parco dell'Aspromonte, che è stato scelto a livello nazionale tra gli undici Enti che il ministro per la Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, ha individuato come esempio virtuoso nell'azione di contrasto al fenomeno dell'assenteismo nel settore pubblico. A renderlo noto è l'Ufficio stampa dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte.

All'incontro svoltosi a Palazzo Vidoni, sede del Dipartimento della Funzione Pubblica, il Parco dell'Aspromonte, unico Ente calabrese a ricevere il riconoscimento, era rappresentato dal Direttore Sergio Tralongo, che ha ricevuto un ringraziamento ufficiale dal Ministro per l'attività svolta "con l'auspicio che la Pubblica Amministrazione sia percepita, difesa e valorizzata come qualcosa che appartiene a ciascuno di Noi".

"Sono già tre, negli ultimi due anni, i riconoscimenti di rilevanza nazionale conferiti al Parco dell'Aspromonte per l'efficienza amministrativa e per le attività di contrasto all'illegalità – spiega il Direttore - Nel 2017 l'Ente era stato infatti inserito al quinto posto tra gli Enti virtuosi relativamente ai pagamenti della Pubblica Amministrazione, con il 98% dei mandati di pagamento effettuati in anticipo di dodici giorni rispetto ai tempi previsti per legge. Nell'agosto 2018, inoltre, al Parco nella persona dell'ex presidente Bombino era stato assegnato il Premio Nazionale "Ambiente e Legalità" istituito da Legambiente e Libera per "l'attiva profusa in difesa del patrimonio forestale, della biodiversità e della legalità nell'area protetta, realizzata attraverso una molteplicità di azioni ed interventi". Quest'ultimo e graditissimo riconoscimento ci invita a proseguire sul percorso intrapreso".

"Un plauso al Servizio amministrativo e di gestione del Personale dell'Ente, Sonia Suraci e Antonino Cilione – commenta il vicepresidente dell'Ente Domenico Creazzo – ed a tutta la struttura del Parco che, lavorando con serietà e costanza per garantire ottimi livelli di efficienza e di efficacia della macchina amministrativa, rappresenta un esempio di buone pratiche e di correttezza nella Pubblica Amministrazione".