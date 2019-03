Un vigile urbano del Comune di Reggio Calabria, S.S., 40 anni, e' stato investito dall'auto condotta da un anziano. L'episodio è avvenuto nel quartiere Archi. L'uomo, nonostante la strada fosse chiusa con regolare ordinanza per permettere i lavori di rifacimento del manto stradale, ha tentato ugualmente di transitare. Ignorando le transenne e le ripetute indicazioni della polizia locale di percorrere la strada alternativa, ha quindi travolto l'agente della polizia municipale, che si trova adesso ricoverato in ospedale.

In merito, il sindaco di Reggio Giuseppe Falcomatà ha scritto un post su facebook: "Poco prima, uno dei lavoratori LSU comunali che stanno supportando l'attività di controllo del cantiere, è stato oggetto di sputi da parte di un altro cittadino, molto seccato perché costretto a dover fare 50 metri a piedi rispetto alle sue abitudini quotidiane. Alla Polizia Municipale, al personale LSU e alla ditta va tutta la mia solidarietà. Rimane molta amarezza. Reggio è forse l'unica città al mondo in cui si assiste a simili atti di violenza a causa di lavori per il nuovo asfalto attesi da decenni, della durata di solo poche ore, ben segnalati da giorni con avvisi di divieto di sosta e comunicati attraverso tutti gli organi di informazione".