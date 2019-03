"Lo Stato schiererà un plotone di tecnici altamente specializzati per far ripartire la sanità calabrese". Lo ha detto il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia, oggi a Reggio Calabria, parlando con i giornalisti dello scioglimento per infiltrazioni mafiose dell'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. Sibilia ha anche sottolineato la "necessita' di un forte ricambio nei vertici della sanita' calabrese, per assicurare innanzitutto i servizi alle persone e per garantire la necessaria trasparenza degli atti".

Carlo Sibilia ha incontrato i giornalisti nella prefettura di Reggio Calabria, durante una pausa della sua visita alle strutture della prefettura e dei corpi di polizia nella provincia reggina.

"La lotta alla criminalita' organizzata – ha aggiunto il penta stellato – nonostante le critiche continue, e' uno dei punti cardine dell'azione di questo governo. Su questo argomento, e lo sottolineo, c'e' la massima unita' di intenti e di operativita'".

Sibilia ha anche affrontato il tema dello scioglimento dei comuni definendo "preoccupante il dato calabrese" e preannunciando la prossima pubblicazione di un concorso "per 371 nuovi segretari comunali per meglio sostenere le attivita' dei comuni e dare manforte alle comunita' locali". Infine, Sibilia, ha detto che "una delle questioni su cui il Governo ha puntato con determinazione e' il reddito di cittadinanza, una misura che servira' a migliaia di calabresi che ne hanno diritto, di sottrarsi al ricatto ed ai richiami della 'ndrangheta".

Alla conferenza stampa erano presenti anche il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, il prefetto Michele di Bari, il questore Raffaele Grassi, il comandante provinciale della Guardia di finanza Flavio Urbani, il comandante del Reparto operativo dei carabinieri Stefano Romano, il comandante della Capitaneria di Porto Giancarlo Russo.