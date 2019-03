Roccella Jonica (RC), approvato in via definitiva il nuovo Piano Comunale di Spiaggia

La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha recentemente approvato, con determinazione del dirigente del Settore 10 - Pianificazione - Ambiente – Leggi Speciali, il Piano Comunale di Spiaggia proposto dal Comune di Roccella Jonica.

Con questo ultimo adempimento si chiude il complesso iter di approvazione di questo importantissimo strumento urbanistico che ha visto l'Amministrazione Comunale - in particolare il Sindaco - impegnata nella revisione delle regole che disciplinano l'utilizzo dell'arenile e delle zone prospicienti.

Il nuovo Piano è finalizzato all'introduzione di un nuovo modello di sviluppo costiero, in grado di attivare processi virtuosi nel breve e medio termine, capaci di tradursi in un'efficace e moderna gestione di tutte le attività che potranno svolgersi sulla spiaggia della nostra cittadina.

Attraverso l'applicazione del Piano, l'Amministrazione Comunale ha voluto avviare una politica di valorizzazione del tratto di arenile di competenza, mediante interventi eco-sostenibili e coerenti con la salvaguardia del contesto naturale di riferimento. Una politica, inoltre, capace di definire un'offerta qualitativamente significativa di attività imprenditoriali nei settori del turismo balneare, dei pubblici esercizi, dell'intrattenimento e svago.

Uno strumento, quindi, che coniuga il dovere di cogliere le potenzialità di sviluppo turistico di Roccella, a tutti evidenti, con la necessaria salvaguardia dell'ecosistema e la massimizzazione dell'effettiva fruibilità dell'arenile.

Da qui i principali numeri che qualificano il Piano: 293.860 mq di spiaggia libera su 419.640 mq di spiaggia disponibile; il 70% di spiaggia libera sul totale disponibile, pari a più del doppio del limite minimo richiesto per legge e fissato al 30%; 5 nuove concessioni per stabilimenti balneari, di cui 2 nella zona nord del lungomare, area questa, allo stato, totalmente sprovvista; una grande area di circa 40.000 mq per la realizzazione di una struttura ricettiva totalmente ecocompatibile, il Natura Village; 2 nuove concessioni per aree da destinare ad attività turistiche; 3 aree di spiaggia attrezzata che sono nella disponibilità del Comune e che lo stesso assegnerà ad associazioni di volontariato per consentire la fruizione della spiaggia a soggetti svantaggiati o per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Queste alcune delle principali opportunità di sviluppo che il Piano offre a tutti coloro che vorranno fare impresa nel settore balneare a Roccella.

Oggi è, quindi, operativo uno strumento da lungo atteso dalla nostra comunità, la cui definizione fu avviata dal compianto sen. Sisinio Zito e che finalmente raggiunge il traguardo sperato.

Il Piano sarà dettagliatamente illustrato a tutti i cittadini in una assemblea pubblica che si terrà nei prossimi giorni e che l'Amministrazione Comunale pubblicizzerà adeguatamente.