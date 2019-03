Porto Gioia Tauro, Toninelli: “Vicini ad una svolta, da Contship ricevuti impegni precisi”

"Abbiamo ricevuto gli impegni precisi che attendevamo da parte del terminalista Contship. La societa' ha avviato gli adempimenti necessari alla trattativa per la cessione al gruppo di Gianluigi Aponte delle quote, il 50%, in CSM Italia Gate Spa, la societa' che a sua volta controlla il 100% di MCT". Lo afferma, in una nota, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, in merito all'evoluzione della situazione del porto di Gioia Tauro. "Abbiamo deciso, quindi, di sospendere per 30 giorni il procedimento di decadenza del rapporto concessorio soltanto a fronte di tre azioni precise intraprese da Contship: l'avvio dell'interlocuzione con la controparte per la cessione; la nomina di uno studio legale in assistenza e un advisor finanziario per la valutazione degli asset; la convocazione di un Cda all'inizio della prossima settimana per conferire pieni poteri di negoziazione a un membro del board. Soltanto grazie a questi tre impegni vincolanti e' scattata la sospensione dei termini per la messa in mora, valida peraltro - aggiunge Toninelli - a condizione di assicurare comunque la piena operativita' del terminal e la salvaguardia dei livelli occupazionali". "Teniamo alta l'attenzione in attesa di una svolta che, dunque, dovrebbe arrivare a breve e che, auspichiamo, portera' al pronto rilancio di uno dei porti piu' importanti d'Italia", conclude il Ministro.

Dettagli Creato Giovedì, 14 Marzo 2019 11:41