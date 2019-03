Reggio, al via il 19 marzo il corso di dizione dell’associazione Prosopon

"Dopo gli ottimi risultati ottenuti dai corsi di Dizione avviati nel 2018 a Cittanova e in considerazione delle numerose richieste pervenute, è con grande entusiasmo che l'Associazione Culturale Prosopon annuncia l'avvio di un nuovo 'Corso di dizione e di educazione vocale' anche a Reggio Calabria che prenderà il via martedì 19 Marzo 2019. Docente unico del corso sarà Mario Parlagreco, insegnante di Dizione della Scuola di Recitazione della Calabria, attore teatrale professionista e speaker radiofonico. Il corso è aperto a tutti coloro che vogliono migliorare la propria dizione nel parlare quotidiano e rappresenta un'occasione anche per quanti utilizzano la voce per professione e vogliono perfezionare le proprie competenze di dizione e articolazione".

"Durante il corso verrà utilizzato il libro 'Parliamone – manuale di dizione e fonetica' scritto dal docente stesso. Il programma verterà sui seguenti argomenti: approccio alla dizione; l'articolazione; la respirazione; la lettura; le 7 vocali e regole principali di dizione; la vocale "e" aperta; la vocale "e" chiusa; la vocale "o" aperta; la vocale "o" chiusa; le consonanti dentali; i verbi ausiliari e i verbi non ausiliari; la consonante "s" sonora e la consonante "s" sorda; la consonante "z" sonora e la consonante "z" sorda; il rafforzamento sintattico; gli omografi; gli omonimi con vocale "e" aperta e chiusa; gli omonimi con vocale "o" aperta e chiusa; gli scioglilingua, e altro ancora. Le lezioni, rivolte a un massimo di 15 iscritti, si svolgeranno a Reggio Calabria presso la sede del circolo del cinema Charlie Chaplin, in Via Acri 7, alle spalle del castello aragonese, tutti i martedì e si potrà optare tra 2 orari: pomeridiano dalle ore 18 e serale dalle ore 20. Per ulteriori informazioni su costi, orari, modalità di svolgimento del corso, e per le iscrizioni, è possibile contattare i numeri 371.1205781 - 3474840013 o scrivere all'indirizzo email. Lo comunica la Scuola di Recitazione della Calabria.