Orlando Fazzolari si candida alle Regionali con Fratelli d'Italia

Fazzolari fa riardere la "Fiamma" di Fdi nella Piana di Gioia Tauro.

Si è svolta a Varapodio il 2 Febbraio 2019 presso l'Aula del Consiglio Comunale della Cittadina Pianigiana, la conferenza stampa di presentazione della Candidatura alle Elezioni Regionali come Consigliere dell'attuale Sindaco Orlando Fazzolari, alla presenza di due autorità di spessore del partito di Giorgia Meloni, la Deputata Wanda Ferro e il Consigliere Regionale Alessandro Nicolò .

"Sono convinto di poter far valere le idee e i progetti realizzati in questi anni come amministratore al Comune di Varapodio- afferma Fazzolari - Oggi ho la giusta esperienza e la necessaria forza per continuare a correre immaginando la Calabria del Futuro. Una terra straordinaria, che può vivere una stagione di cambiamento e di crescita attraverso la politica del fare.

La gente, i nostri cittadini, sono stanchi delle vecchie logiche. Serve uno scossone, una ventata nuova per dire basta alle pratiche sterili e inconcludenti di sinistra della Regione Calabria ormai allo sbando.

La Piana di Gioia Tauro è il cuore economico pulsante della provincia e ne rappresenta l'immagine più forte e significativa. E' giusto ed è fondamentale, quindi, che proprio da qui si ricostruiscano progetti e futuro di rilancio di questo territorio. Turismo, commercio, sanità di eccellenza, agricoltura di qualità, programmazione Europea, lavoro e Porto di Gioia Tauro, su questi tavoli dobbiamo giocarci il domani, ma con concretezza e per questo,con tanta tenacia, decisione e spirito di servizio! Ringrazio il partito, Fratelli D'italia, per avermi dato questa opportunità''.

Molto diretto e critico, nei confronti del Partito Democratico, è stato il Consigliere Regionale Antonino Nicolò, che dopo aver ringraziato il Sindaco per aver sposato il progetto di Fdi, rimane scettico sull'attuale operato Oliverio.

La Deputata Wanda Ferro, attuale componete della commissione Parlamentare Antimafia, ringrazia anche lei Fazzolari, annunciando che l'obbiettivo attuale di FdI per le Regionali Calabresi è di prendere almeno due Consiglieri Regionali nella Provincia di Reggio Calabria e sia Nicolò che Fazzolari, che conosce un pò meglio vista la militanza insieme in AN, hanno le carte in regola per fare la differenza.

L'ex Candidata alla Presidenza della Regione Calabria, tira fuori la sua Calabresità, non negando che le manca tanto la Calabria "è più facile togliere un Calabrese dalla Calabria - afferma Ferro- ma la Calabria da un Calabrese non la togli mai".

Un vero gesto di amore che si tramuta anche in prospettiva futura "se dovessi essere chiamata ad intraprendere lo stesso percorso fatto la scorsa tornata Calabrese non esiterei a dire Si".

Riparte Proprio da qui, dall'esperienza e dalle competenze di Fazzolari l'opera di rilancio di FdI in Provincia di Reggio Calabria che con l'apporto di Wanda Ferro e di Alessandro Nicolò di sicuro giocherà da protagonista alle prossime Regionali Calabresi.