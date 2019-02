Reggio, il Pcl: “Zingari e saluti romani, ora e sempre resistenza”

"Le inverosimili dichiarazioni del dottore Zimabalatti ("Ffundamu i zingari!") e l'inerzia del sindaco Falcomatà su questo grave fatto confermano il giudizio negativo del PCL sull'attuale giunta comunale.

Fermo restando che è diritto di tutti difendersi, ci chiediamo come mai l'assessore Zimbalatti (proprio per potersi difendere meglio) non si sia dimesso e/o come mai il sindaco non abbia revocato il suo mandato assessoriale.

Se Salvini e i suoi manipoli rischiano di trasformare l'Italia in una caserma sorda e grigia e se questo caso è stato evidenziato strumentalmente da organizzazioni di destra, se è un fatto lecito sequestrare migranti, se nelle sedute del consiglio comunale si leva (sinistramente!) il saluto romano, il quadro appare ancora più oscuro e minaccioso.

Dobbiamo arrivare alle purghe e ai manganelli ?

Questo caso, avvenuto immediatamente dopo il "giorno della memoria", rende ancora più grave questa preoccupazione.

Il PCL evidenzia la necessità di una risposta adeguata a questo obbrobrio; i comunisti sono sempre in prima linea sul terreno dell'antifascismo.

Ora e sempre resistenza !". Lo afferma attraverso una nota il Partito Comunista dei Lavoratori.