Nasce il Comitato per il riutilizzo delle case vuote della Piana di Gioia Tauro

Si è svolta presso la sala consiliare del Municipio di San Ferdinando, nel Reggino, l'assemblea costitutiva del "Comitato per il riutilizzo delle case vuote della Piana da parte dei lavoratori locali e migranti"L'iniziativa, promossa dagli operatori sociali del luogo, che hanno coinvolto anche Padre Alex Zanotelli e il sindaco sospeso di Riace, Domenico Lucano, entrambi presenti, e' stata ideata per dare risposte al grande disagio abitativo esistente nella Piana di Gioia Tauro, dove ci sono centinaia di case vuote ed inutilizzate, mentre gli immigrati vivono nelle tre tendopoli presenti nella zona industriale.

Il progetto consiste, sostanzialmente, nell'individuazione e nel recupero delle case abbandonate

Tra i presenti, diversi sindaci della piana di Gioia Tauro e il coordinatore di Libera, Don Pino De Masi. Solo un paio di persone, all'inizio della manifestazione, hanno alzato la voce, dal fondo della sala, per gridare "portateli a casa vostra".

Il resto dell'assemblea assiste e partecipa attivamente. Pochi, pero', i migranti in sala. Il sindaco di San Ferdinando, Andrea Tripodi, ha precisato subito che "non e' stato mai fatto un censimento delle abitazioni disponibili, molte sono soprattutto seconde case di abitanti che si trovano per lavoro in altra parte d'Italia o all'estero, ma che poi tornano d'estate".