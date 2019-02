Melito Porto Salvo (RC), surroga Marrari: convocato Consiglio comunale

"Preso atto della nota prefettizia prot. N. 15028 del 31.01.2019, acquisita al prot. N. 3161 del 1.02.2019, con la quale si richiama l'attenzione sul rispetto del termine di giorni 10 per l'adozione dell'atto di surroga del consigliere dimissionario e in merito all'obbligatorietà di tale atto, come da parere del Ministero dell'Interno, ivi allegato e unito alla presente; Considerato che nello schema di proposta di deliberazione relativa alla surroga del Consigliere Marrari, recante il parere tecnico ex art. 49 TUEL, reso dal Segretario Generale, sottoposta all'adozione del Consiglio Comunale nella seduta del 31 gennaio u.s., non adottata per mancato raggiungimento dei voti validi, è stato rilevato al V cpv "PRESO ATTO che la deliberazione di surroga di un Consigliere Comunale dimissionario ha natura di atto vincolato privo di margini di discrezionalità sull'an e sul quid o di valutazioni politiche espresse dalla Maggioranza o dalla Minoranza, con l'effetto che l'obbligo di restituire all'Organo Consiliare Comunale la sua integrità consente solo di verificare nei surrogandi la sussistenza o meno delle cause ostative previste dalla legge";"

"Vista, altresì, l'urgenza di provvedere alla nomina del Revisore dei Conti; Si invita la S.V. ad intervenire alla riunione del Consiglio Comunale convocata, su determinazione del Sindaco, per il giorno 2.02.2019 alle ore 11:00 che avrà luogo nell'apposita Sala delle adunanze del Comune, in sessione straordinaria ed urgente di prima convocazione ed in mancanza di numero legale per il giorno 4.02.2019 alle ore 9:00 in seconda convocazione per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di seguito riportato:

Ordine del Giorno: 1 Riesame Surroga Consigliere Comunale dimissionario Marrari Salvatore con il sig. Costarella Claudio della Lista "Melito nel Cuore" - Esame delle condizioni dell'eletto a norma del titolo III, capo II D.Lgs N. 267/2000 - Convalida 2 Riesame Nomina Revisore dei Conti triennio 2019-2021". Lo comunica il presidente del consiglio comunale di Melito Porto Salvo Giuseppe Salvatore Meduri