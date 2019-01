Confindustria Reggio Calabria, operativo ad Antonimina lo Sportello Informa Lavoro&Imprese

Nei giorni scorsi si è svolta ad Antonimina una riunione operativa dello Sportello Informa Lavoro&Imprese di Confindustria Reggio Calabria alla presenza del Presidente, Giuseppe Nucera, della referente dello Sportello Informa Lavoro&Imprese, Mariella Costantino, del Sindaco di Antonimina Luciano Pelle, del Presidente del CdA Consorzio Termale Antonimina Locri Alberto Romano, del Presidente del Gal Francesco Macrì, del direttore del Gal Guido Mignoli, del consigliere Consorzio Termale Antonimina Locri, Tommaso Raschellà, dei consiglieri comunali di Antonimina Domenico Pelle e Nicola Varacalli e del Comando Stazione Carabinieri di Antonimina. L'iniziativa è servita a formalizzare l'avvio dello sportello "Informa Lavoro&Imprese" che ad Antonimina avrà sede presso lo Stabilimento Termale. Si tratta di un nuovo tassello nel percorso intrapreso dall'Associazione di via del Torrione teso a favorire l'avvio di nuova imprenditorialità e offrire opportunità di lavoro ai giovani.

"L'idea di lanciare gli Sportelli territoriali di creazione d'impresa si sta rivelando vincente", ha commentato a margine dell'incontro il presidente Nucera, "come dimostra il grande interesse e la partecipazione dimostrate dalle amministrazioni comunai coinvolte e dai cittadini che si avvicinano allo Sportello per avere informazioni e supporto per l'avvio di nuove attività imprenditoriali. A San Luca, - ha aggiunto il presidente degli Industriali reggini - stanno già nascendo le prime cooperative, attraverso la pubblicazione di manifestazioni d'interesse sul sito del Comune. Ad Antonimina la partenza dello Sportello alla presenza delle Istituzioni e di tanti giovani è stato un vero successo in termini di partecipazione e proposta. Il nostro territorio si conferma un luogo ricco di idee e capacità progettuali specie tra i più giovani e questo è un dato estremamente importante che deve essere sostenuto e incoraggiato".

Soddisfazione per il positivo percorso intrapreso è stata espressa anche da Mariella Costantino, referente degli Sportelli Informa Lavoro&Imprese: "Anche nella riunione di Antonimina e dopo i primi sei mesi di questa mission fortemente voluta da Confindustria Reggio Calabria, abbiamo rafforzato la nostra consapevolezza circa la necessità di dover incoraggiare lo spirito imprenditoriale, in particolare dei giovani. Ciò significa contribuire in modo decisivo alla creazione di posti di lavoro e al miglioramento della competitività e della crescita economica di aree decisamente molto difficili dal punto di vista lavorativo. Il nostro ruolo – ha poi concluso Costantino - è quello di affiancare i proponenti le idee imprenditoriali attraverso una analisi dell'idea che viene avanzata e, successivamente, fornire una serie di suggerimenti finalizzati a realizzare un'impresa vincente anche attraverso l'accesso a bandi nazionali e locali quali quelli del Gal Terre Locridee".