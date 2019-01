"Ffundamu e zinghiri". Bufera sull’Assessore Zimbalatti: “Insulti ai catanzaresi, Falcomatà lo rimuova”

Non si sono fatte attendere le reazioni all'infelice commento social dell'assessore comunale alla Polizia municipale di Reggio Calabria Nino Zimbalatti. Il medico ed esponente della giunta Falcomatà, domenica scorsa, Giornata della Memoria, tramite il suo profilo fb personale si sarebbe lasciato andare ad una espressione che non è passata inosservata, anche perché Zimbalatti ricopre un ruolo istituzionale.

"Ffundamu e zinghiri" avrebbe scritto l'assessore, riferendosi ai corregionali del Catanzaro in vista del derby al Granillo. (LEGGI QUI LA NOTIZIA)

"Non so se l'infelice e offensivo post dell'assessore di Reggio Calabria Zimbalatti, che ha definito "zingari" i catanzaresi, sia semplicemente una "goliardata" da bar dello sport oppure qualcosa di piu'. Sicuramente una persona che occupa una postazione istituzionale, e' chiamato a dare l'esempio e non puo' permettersi di incitare all'odio e al campanilismo". E' quanto afferma, in una nota, Domenico Tallini, consigliere regionale di Forza Italia. "Se il sindaco Falcomata' - prosegue - ha il senso delle istituzioni, e ci auguriamo che lo abbia anche in virtu' delle tradizioni familiari, non dovrebbe esitare un atto a togliere la delega all'assessore Zimbalatti, quale segno di scuse e di riconciliazione con la citta' di Catanzaro. Lo dico non da catanzarese (e tifoso dei giallorossi), ma come calabrese che ritiene l'unita' tra i territori una questione di vitale importanza. Io considero la citta' di Reggio Calabria, che ho l'onore di frequentare da anni come Consigliere regionale, una citta' consorella e considero i reggini persone per bene. Il sindaco Falcomata' - cancelli con un gesto di grande dignita' questa macchia e rimandi il suo assessore al posto che gli compete, al bar dello sport".

"Non conosco Nino Zimbalatti. Non so per quali meriti rivesta la carica di assessore del comune di Reggio Calabria e soprattutto non so cosa gli sia saltato in mente nel momento di scrivere un post offensivo, quanto inutile, contro il Catanzaro ed i suoi tifosi. So, però, che chi assume una carica pubblica e rappresenta la propria città ha dei doveri nei confronti di essa e non può permettersi di sbagliare". Così Nicola Fiorita, consigliere comunale di Catanzaro del gruppo "Cambiavento".

"La storia dei rapporti tra le due città di Catanzaro e di Reggio Calabria – prosegue Fiorita - è una storia complessa, che ha vissuto anni tremendi e che ha riversato anche nel calcio tensioni e risentimenti. C'è voluta tanta saggezza da parte di tutti per superare quel clima e per riavvicinare tifoserie e comunità. Ricordo con grande gioia la partita, disputata proprio a Reggio trent'anni fa, che sancì un nuovo patto di amicizia tra le due città più grandi della Calabria. Fu un gesto di enorme responsabilità, di straordinaria civiltà, che non può essere oggi rimesso in discussione. A quel risultato si arrivò grazie alla sensibilità di tanti amici reggini, ma anche grazie alla cultura sportiva che la tifoseria del Catanzaro ha accumulato nella sua gloriosa storia e, mi sia consentito dirlo, alla generosità con cui Catanzaro ha sempre esercitato il suo ruolo di città capoluogo in maniera aperta alla valorizzazione di tutti i territori. In questi trent'anni Reggio Calabria ha vissuto dei momenti gloriosi dal punto di vista sportivo e oggi rivive, a ragione, un entusiasmo che sembrava sopito. Comprendiamo benissimo che il nuovo corso possa indurre all'esaltazione i tifosi più giovani o quelli più sprovveduti, ma ci aspettiamo che chi riveste ruoli di responsabilità non venga meno ai suoi doveri istituzionali. Per questo chiediamo – evidenzia il consigliere comunale del capoluogo - al Sindaco Falcomatà e al nuovo Presidente Gallo di adoperarsi in ogni modo perché la storia non torni indietro e la Calabria sportiva possa scrivere nuove pagine di amicizia, rispetto, fratellanza. Non arriviamo a chiedere che la statua di Athena si colori di giallo accanto al rosso con cui Reggio ha voluto giustamente simboleggiare il rifiuto di ogni forma di intolleranza, ma certo chiediamo che l'assessore Zimbalatti lasci il posto che non ha saputo onorare e liberi Reggio Calabria dall'imbarazzo e dalla vergogna generate dalle sue parole. Catanzaro, che dal calcio ha avuto tanto, considera lo sport un mezzo di crescita collettiva, di educazione al confronto e di reciproca conoscenza. Reggio Calabria, città di solida cultura (valorizzata anche da un catanzarese, che ha reso grande il Museo che ospita i Bronzi) saprà certamente essere all'altezza della sua storia e del suo ruolo. Sbarazziamoci subito di chi rema contro l'amicizia, contro lo sport e contro il futuro".

Richiesta di dimissioni anche da parte di Giuseppe Brugnano, segretario nazionale della Fsp Polizia di Stato - la Federazione Sindacale di Polizia.

"Chiediamo al sindaco di Reggio Calabria Falcomatà di sollevare dall'incarico l'assessore Zimbalatti, che nei giorni scorsi ha rivolto gravi insulti ai cittadini catanzaresi in vista del derby calcistico di domenica prossima, definendoli in maniera denigratoria come 'zingari' da affondare. Dichiarazioni che rischiano di provocare un clima di tensione - afferma Brugnano - e che sono ancora più gravi in quanto provenienti da un rappresentante istituzionale, tra l'altro delegato comunale alla Sicurezza. Atteggiamenti come quello dell'assessore Zimbalatti, evidentemente rimasto ancorato ai tempi dei moti di Reggio, rischiano di vanificare tutti gli sforzi delle istituzioni impegnate a garantire l'ordine pubblico e a favorire il sereno svolgimento delle manifestazioni sportive. Rimuovere Zimbalatti dal suo incarico – aggiunge il segretario nazionale della Federazione Sindacale di Polizia - è l'unico modo con cui Falcomata può concretamente dissociarsi dalle sconsiderate parole dell'assessore, condannandole e ricreando un clima di rispetto e amicizia nei confronti della città di Catanzaro".

"L'assessore reggino Zimbalatti è un campione. Merita applausi a scena aperta per la sua capacità di raschiare il fondo del barile dell'ottusità, andare oltre, offendere un'intera città e l'intelligenza dei suoi concittadini: farlo era praticamente impossibile. Lui c'è riuscito. Bene, bravo, bis". Lo ha affermato il capogruppo di Officine del Sud, Giuseppe Pisano, che ha aggiunto: "Forse all'assessore Zimbalatti è sfuggito un dato che doveva essere evidente a chi, come lui, ha la delega alla polizia municipale e alla sicurezza urbana: dovrebbe sapere che i derby sono sempre molto sentiti e tirati anche sugli spalti. Quindi, soprattutto da un politico come lui, ci si sarebbe dovuto aspettare una moderazione dei toni invece di un'affermazione che potrebbe solo contribuire a innescare la miccia della follia e della stupidità".

"Chi ha notato il "post" dell'onorevole assessore, rimasto ancora all'epoca del "Boia chi molla" e degli scontri politico-istituzionali degli anni '70, ha sottolineato quanto sia stata balorda la sua uscita, visto che ha parlato di "affondare gli zingari" il 27 gennaio, giornata della Memoria delle vittime dell'Olocausto, che ha coinvolto soprattutto ebrei, ma anche zingari, omosessuali e minoranze d'ogni genere. Per fortuna, Zimbalatti, non è assessore alle pari opportunità. Però l'ha fatta lo stesso grossa così: non sarò certo io a chiedere le sue dimissioni, dovrebbe pensarci lui stesso, chiedendo scusa a tutta Catanzaro e alla stessa Reggio Calabria, che non può sicuramente essere macchiata dalla frase di un assessore campione mondiale di castronerie".

Attualmente, nessun commento ufficiale sulla vicenda è arrivato dall'assessore comunale alla Polizia Municipale di Reggio Calabria, Antonino Zimbalatti.