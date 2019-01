Cooperazione Associazioni culturali area grecanica-locride

L'Associazione culturale "Pentesilea" (area grecanica) e la Comunità militante "Oltre Uomo" (locride), comunicano di aver stretto una cooperazione con finalità culturali e sociali.

"Pentesilea" è una giovane associazione di solidarietà sociale, indipendente, la cui finalità è quella di promuovere e diffondere cultura, musica, arte, peculiarità e tradizioni tipiche dell'Area grecanica, Cittadinanza attiva e buone pratiche del vivere in società contro ogni forma di mafia.

"Oltre Uomo" è una associazione altrettanto giovane che nasce principalmente per tramandare un messaggio culturale e sociale mettendo a disposizione le qualità migliori di ogni singolo al servizio della Comunità intera, in modo disinteressato. "Oltre uomo" è la chiara e netta volontà di riconoscersi in qualcosa che vada oltre il singolo individuo e che dia fede alla parola data con le azioni concrete e reali.

In programma ci sono già eventi pensati per uscire fuori dalle solite tematiche, che poco attraggono alle nostre latitudini, dove la Cultura è appannaggio di pochi volenterosi e neppure giovanissimi, convinti come siamo che "fare Cultura" debba essere un faro di luce che illumini il Sentiero. Oltre logiche di condizionamenti, inseguendo la Libertà e la Sacralità dell'Essere contro l'avere.