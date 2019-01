Domani alle ore 21.00 al Planetarium Pythgoras il dott. Angelo Vazzana - Direttore scientifico del "Museo di Biologia Marina e Paleontologia di Reggio Calabria - terrà un seminario sul tema: "Il Mare: cambiamenti climatici, sostenibilità e ricchezza di una fonte di vita"

Il tema è tra quelli raccomandati dal Ministero Istruzione Università e Ricerca per la XXVIII Settimana nazionale della Cultura Scientifica e Tecnologica.

L'argomento in premessa affronterà il tema proposto che riguarda l'ecosistema marino globale, i cambiamenti climatici che si evidenziano nel Mediterraneo, la gestione delle risorse aleutiche o marine, il loro utilizzo e sostenibilità, la ricerca scientifica applicata al mare.

Segue con l'illustrazione della Biodiversità marina e le sue eccellenze esistenti nel mare dell'Area dello Stretto e gli studi in ambiente che hanno evidenziato le nuove scoperte di organismi marini.

I particolari e unici fenomeni naturali sia di natura fisica atmosferici e soprattutto quelli idrodinamici o delle correnti marine in scorrimento incessante e alterno determinano gli effetti in atmosfera quali una costante brezza di mare – vento di canale detto "boria", che condiziona il Microclima.

Per l'ottavo anno consecutivo il programma proposto dal Planetario reggino all'interno della Settimana nazionale è stato validato dal MIUR, questo è motivo di orgoglio perché premia la qualità delle proposte e della attività portata avanti dalla Città Metropoltana di Reggio Calabria.

Il programma presentato tende a correlare l'offerta formativa rivolta al mondo della scuola allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio nella consapevolezza che favorire una capillare diffusione di una solida e critica cultura tecnico scientifica costituisce uno dei presupposti per il pieno esercizi dei diritti democratici dei cittadini.