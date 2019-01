Riportare i giovani in Calabria per un futuro migliore: il Partito Popolari per l’Italia si presenta a Reggio Calabria

Si è tenuta sabato 26 gennaio a Reggio Calabria la presentazione del partito 'Popolari per l'Italia'. Lavori turbati da una spiacevole quanto dannosa vicenda. La location individuata come luogo della presentazione (ovvero la biblioteca di Palazzo Corrado Alvaro) si è resa improvvisamente indisponibile a pochi minuti dall'orario previsto dei lavori.

Cancelli chiusi a Palazzo Alvaro, non solo metaforicamente. Lo staff della Città Metropolitana si è giustificato parlando di 'equivoco', il triste episodio ha costretto quanti erano venuti per assistere ai lavori del nuovo partito ad una lunga attesa sotto la pioggia. Tanto che gli organizzatori dell'evento hanno dovuto trovare una nuova location in fretta e furia, con il comprensibile malumore di chi si era presentato a Palazzo Alvaro per assistere all'evento.

Individuata nella sede del partito (situata a in Via Mazzini 28/c) la nuova location, si è potuto procedere con l'inizio della presentazione. Lavori introdotti da Franco Cuzzocrea, Segretario e referente del partito per la città di Reggio Calabria.

"Ringrazio l'On. Niro e la coordinatrice Fabiano per la fiducia e la presenza, mi hanno dato l'opportunità di fare politica nella mia città e posso così dare seguito alla mia passione. Reggio vive una fase di sconforto, i giovani in particolare vedono terra bruciata attorno a loro e appena possibile migrano altrove. Non si può pensare però ad un futuro per questa terra senza quella che è la linfa vitale, le migliori energie di oggi e del domani. Io sono per una politica concreta e del fare –assicura Cuzzocrea- ci sono diverse cose che non vanno e credo sia arrivato il momento di ripartire".

La coordinatrice regionale Delly Fabiano ha sottolineato i motivi che hanno portato alla scelta di Franco Cuzzocrea come referente del partito per Reggio Calabria: "Conosciamo bene il suo impegno nel mondo dei giovani, sono idee che il nostro partito sposa e condivide pienamente. La Calabria attraversa una fase molto complicata, è necessario impegnarsi per aiutare i calabresi a superare questa forma di rassegnazione che sembra avere preso il sopravvento su ogni tentativo di crescita e di sviluppo. La presenza dell'On. Niro sottolinea l'importanza di questa presentazione, non posso nascondere l'amarezza per quanto accaduto a Palazzo Alvaro. Ritengo che questa vicenda–dichiara Delly Fabiano- sia di una gravità che lascia senza parole".

Chiusura dei lavori affidata all'On. Vincenzo Niro, Vice Presidente nazionale del partito Popolari per l'Italia.

"Abbiamo bisogno dei giovani, non possiamo che rivolgerci a loro nella speranza di far ripartire il nostro territorio. Nel 2014, in occasione della mia ultima visita a Reggio Calabria, ho visto una città disastrata, alla deriva. La Calabria è una terra trascurata, che deve assolutamente rialzarsi. I giovani non hanno bisogno di misure come il reddito di cittadinanza, che non è la vera risposta ai problemi. Franco Cuzzocrea, in questa città, dovrà parlare soprattutto a loro, dialogando di vera politica".

L'On. Niro, prima della conclusione dei lavori, ha fatto un bilancio regionale e nazionale del partito Popolari per l'Italia, movimento nato nel 2014 e che ha ottenuto risultati sempre crescenti. "Ringrazio la coordinatrice Delly Fabiano in pochi mesi ha svolto un ottimo lavoro sul territorio. Il nostro partito è in costante crescita, il 7.5% ottenuto alle ultime regionali in Molise ne sono testimonianza concreta. Vogliamo creare un'area moderata di destra, liberale e propositiva, escludendo idee politiche che non ci appartengono come quelle di estrema destra".