La settimana della patologia – Dal 28 gennaio al 3 febbraio secondo appuntamento: “TOSSE E MAL DI GOLA, CHE FASTIDIO!”

Con l'arrivo del freddo, soprattutto a causa degli sbalzi di temperatura tra ambiente interno ed esterno cui siamo soggetti ogni giorno, è facile ammalarsi.

Le patologie di cui soffriamo più spesso sono tosse e mal di gola, certamente fastidiose e, se trascurate o curate male con rimedi fai da te non adatti, possono provocare ricadute e/o sfociare in patologie più importanti.

Ma come possiamo scegliere il trattamento più adatto tra le alternative che il mondo farmacia oggi ci offre?

Sciroppi, spray, pastiglie: che controindicazioni hanno? Che interazioni possono avere con i farmaci assunti per terapie già in atto? Come fare per evitare di riammalarsi durante l'anno?

Dal 28 gennaio al 3 febbraio 2019, vi aspettiamo in Farmacia Fata Morgana per il secondo appuntamento del ciclo "La settimana della patologia".

Sette giorni dedicati a tosse e mal di gola in cui il team della Farmacia Fata Morgana sarà a vostra completa disposizione per rispondere alle vostre domande.

Ma non solo: per tutta la settimana, in Farmacia sarà presente una selezione speciale di prodotti in promozione per soddisfare le svariate necessità di ognuno.

La Farmacia Fata Morgana ti aspetta in Via Osanna, 15 a Reggio Calabria. Tel. 0965.24013. APERTI H24

