Reggio, il consigliere Rocco Albanese: "Da opposizione ancora bugie. Stipendi dei dipendenti già in pagamento"

"Ancora affermazioni bugiarde e strumentali da alcuni consiglieri di opposizione. Gli stipendi dei dipendenti comunali sono già in pagamento e lunedì saranno emessi i mandati. A chi giova alimentare un clima fondato sull'astio e sulla menzogna? È evidente che questi signori non si accontentano di aver toccato il fondo, ma adesso pare proprio che abbiano deciso di cominciare a scavarlo". Lo dichiara in una nota il consigliere Rocco Albanese rispondendo alle affermazioni di alcuni consiglieri di minoranza.

"Fanno finta di non ricordare ad esempio - dichiara ancora Albanese - i tempi in cui i dipendenti comunali, assiepati a centinaia in piazza Italia, assaltavano Palazzo San Giorgio per il mancato pagamento dei loro stipendi e per la truffa della Peo, che proprio loro, la loro stessa parte politica che a quei tempi gestiva il Comune come fosse cosa propria, aveva sottratto ai dipendenti per coprire le nefandezze dei bilanci truccati e delle spese pazze del cosiddetto modello Reggio, quello delle passeggiate di Valeria Marini e di Lele Mora, ed annessi debiti fuori bilancio, profumatamente pagati con i soldi dei reggini, insieme ai falsi e agli abusi del duo Scopelliti-Fallara".

"I novelli cercatori di verginità ora vorrebbero far apparire come uno scandalo, imputandolo addirittura al sindaco, un ritardo di un paio di giorni nell'erogazione degli stipendi! Un lieve ritardo dovuto, come l'assessore alle Finanze ha già avuto modo di spiegare pubblicamente, ad un problema di carattere tecnico della banca che svolge il servizio di tesoreria e non ad una questione di liquidità dell'Ente".

"D'altronde l'opposizione di bilanci dovrebbe intendersene. Se oggi le casse comunali si trovano in questo stato di sofferenza, è proprio a causa delle falsificazioni, della finanza "creativa", per usare un eufemismo, e degli artifizi contabili operati dai loro degni compari che hanno governato la Città per più di un decennio. Per fortuna Reggio ha già emesso il suo verdetto, condannando sonoramente e senza appello i loro metodi di governo. La novità oggi (e questo è davvero un record) è che, a giudicare da queste assurde dichiarazioni, ad essere bocciato sarà anche il loro metodo, bugiardo e truffaldino, di fare opposizione".