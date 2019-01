Reggio: l'Amministrazione cerca di risolvere i contrasti con AVR

Nella mattinata di Giovedì 24 gennaio ill Presidente del Consiglio Comunale Demetrio Delfino, il Vicepresidente Antonio Ruvolo ed il Consigliere Metropolitano Filippo Quartuccio, si sono recati presso la sede di Campo Calabro della AVR dove hanno incontrato i vertici aziendali.

Nel corso dell'incontro è stato affrontato il tema della recente vertenza che ha portato i dipendenti all'attuale stato di agitazione. Pur non entrando nel merito delle singole vicende e nel rispetto delle reciproche prerogative, i consiglieri comunali hanno chiesto informazioni in merito alle procedure aperte dall' AVR rispetto allo sciopero non autorizzato del 19 dicembre, ricevendo le più ampie rassicurazioni sul rispetto dei diritti dei lavoratori.

Si è convenuto, inoltre, che sia opportuno al più presto ripristinare condizioni di maggiore serenità nell'interesse della comunità reggina, dei dipendenti e dell'azienda stessa. A tal fine, si faranno promotori di un tavolo di concertazione, affinché si giunga ad una concorde soluzione delle problematiche finanziarie lamentate dalla AVR, interessando i vertici dell' amministrazione ed in particolare l'assessore alle Finanze Irene Calabrò. Questo percorso consentirà tempi e risorse certe ad Avr ed una corretta programmazione economica finanziaria all' Ente.

Difatti, pur avendo corrisposto il Comune di Reggio Calabria per intero i 24mln di euro dovuti per il 2018, permane un arretrato storico di circa otto milioni di euro per gli anni precedenti. La soluzione condivisa dai tre consiglieri e dall'azienda è quella di un piano di rientro, sulla scorta di soluzioni contabili-amministrative utilizzate in simili situazioni (SORICAL, Regione Calabria etc. etc.) che possa dare certezze e regolarità anche ad utenti e lavoratori.

Delfino, Ruvolo e Quartuccio, infine, hanno posto all' attenzione una serie di problematiche relative alla gestione dei servizi quali: ritardi, mini discariche, indebito conferimento nelle zone non ancora servite dal "PAP", spazzamento stradale, pulizia ciglio stradale.

L'AVR si è impegnata a recuperare in tempi rapidi l' "arretrato" accumulatosi durante i giorni di sciopero, ed a mettere in campo azioni concrete per il miglioramento del servizio.