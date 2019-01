Reggio, il coordinamento provinciale di Forza Italia celebra i 25 anni del partito con due iniziative nel fine settimana

"25 anni di impegno e dedizione a difesa della democrazia e della libertà di pensiero, un assoluto ed incessante impegno sociale per la tutela del diritto al lavoro, alla salute ed allo studio: questa è FORZA ITALIA. Il partito nato dalla volontà del Cavaliere Berlusconi di scendere in campo che, ieri come oggi, rappresenta un solido baluardo di concretezza e professionalità per il futuro degli italiani. Ed è in occasione di questa felice ricorrenza in cui il partito compie un quarto di secolo, che il coordinamento provinciale reggino ha organizzato un week end in città a tinte azzurre nel corso del quale, fra sabato e domenica, simpatizzanti ed addetti ai lavori sapranno ritrovarsi per rilanciare con forza l'azione politica sul territorio". Lo comunica Francesco Cannizzaro, deputato e coordinatore provinciale di Forza Italia a Reggio Calabria.

"Sabato 26 p.v., dalle ore 17 alle ore 20, ci ritroveremo nella centralissima piazza San Giorgio al Corso per completare l'attività di tesseramento al partito con l'iniziativa "Gazebo in Piazza". Sarà l'occasione per parlare con chiunque, attivisti, simpatizzanti, curiosi e critici, un momento di crescita per tutti noi. Domenica 27 gennaio, invece, alle ore 11.00 presso la nuova sede del rinnovato Coordinamento Provinciale di Forza Italia, (via quartiere militare, adiacente al Consiglio regionale della Calabria), è convocata una conferenza stampa durante la quale interverranno parlamentari, dirigenti di partito ed amministratori regionali, metropolitani e comunali. E, in ultimo, ma non per ordine d'importanza, ci sarà il taglio della torta con le 25 candeline di compleanno che, grazie ai colori ed all'alta qualità pasticcera creata dai maestri reggini, non tradirà le aspettative di tutti i presenti".