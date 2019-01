Monteleone (FdI Taurianova): “Soddisfatti per nomine Ferro e Nicolò”

"Il circolo Fratelli d'Italia - Taurianova esprime grande soddisfazione e si congratula con Wanda Ferro e Alessandro Nicolò per le loro nomine a Coordinatori Provinciali di Catanzaro e Reggio Calabria. La loro grande esperienza politica rappresenterà un punto cardine per il nostro partito che senza dubbio sarà orientato verso risultati sempre maggiori. Siamo certi che il loro sarà un impegno continuo, già dimostrato tramite una politica concreta, relativa alla risoluzione dei vari problemi quotidiani al fine di riportare la nostra regione al centro della politica nazionale. Ai neo Coordinatori Provinciali un grazie per il vostro straordinario esempio di come si possa interpretare la politica come passione, come servizio, come attaccamento ad un'idea e a voi arrivino i nostri migliori auguri di buon lavoro". Lo dichiara, in una nota, il commissario di Fratelli d'Italia di Taurianova (RC), Simona Monteleone.

Dettagli Creato Venerdì, 11 Gennaio 2019 13:56