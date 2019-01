FdI, il circolo di Locri: “I neo commissari incontrino i referenti territoriali del partito”

"Come circolo di Locri apprendendo a mezzo stampa delle nomine in Calabria, auspichiamo che gli incaricati svolgano un lavoro rivolto alla crescita e al consolidamento del partito. Conoscendo il loro valore, la competenza e l'impegno politico soprattutto nei confronti delle ataviche problematiche della Locride, siamo certi che le nostre aspettative non rimarranno disattese. Siamo fortemente convinti, che la nostra leader nazionale Giorgia Meloni, a cui va la nostra incondizionata fiducia, e tutto lo staff dirigenziale abbiano valutato al meglio e soprattutto attraverso il dialogo con i territori le scelte effettuate che sicuramente porteranno al rafforzamento strutturale del partito. E' questo un momento fondamentale per la vita del nostro partito sia a livello locale che regionale. Ci auguriamo che tra i primi punti delle agende degli incaricati, ci sia quello dell'incontro con i referenti con cui da anni condividono la militanza e che rappresentano i territori. Siamo sicuri e certi che i nominati sapranno farsi carico della responsabilità del ruolo affidatogli".

