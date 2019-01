Confindustria: il 15 gennaio il presidente Boccia a Reggio Calabria

"Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, sarà a Reggio Calabria martedì prossimo, 15 gennaio 2019, per concludere l'assemblea pubblica di Unindustria Calabria. Le assise regionali degli imprenditori si terranno alle 10.30 nella sala conferenze della sede territoriale reggina dell'associazione (via Torrione 96)". Lo rende noto l'ufficio stampa di Confindustria Reggio Calabria.

"Il ritorno nella nostra regione e, segnatamente, in provincia di Reggio del numero uno di Viale dell'Astronomia conferma – si legge nella nota - la vicinanza più volte testimoniata da Vincenzo Boccia verso la Calabria e la sua sensibilità verso i temi della crescita e dello sviluppo di territori come il nostro, che ancora stentano a ripartire con passo certo e spedito. L'assemblea pubblica sarà introdotta da Giuseppe Nucera, presidente di Confindustria Reggio Calabria; successivamente, dopo i saluti delle autorità istituzionali, si terrà la relazione del presidente di Unindustria Calabria, Natale Mazzuca che precederà l'intervento finale di Boccia. Quello in programma in riva allo Stretto è un appuntamento fondamentale per il sistema associativo di Confindustria, chiamato a confrontarsi con scenari in rapidissimo cambiamento, sia a livello economico che politico, in un territorio come quello calabrese, in cui risultano ancora evidenti i segni della lunga crisi. Il titolo scelto per l'assemblea pubblica di martedì prossimo è "Crescite. Dalla visione al progetto". Un tema emblematico della necessità di moltiplicare gli sforzi di tutti gli attori socio-economici della comunità calabrese e del Mezzogiorno, per dare una prospettiva concreta alle speranze che nascono dalle potenzialità produttive e dal valore del capitale umano di cui il nostro territorio continua a essere ricco".