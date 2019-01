"Esprimiamo grande soddisfazione per la nomina di Alessandro Nicolò a Commissario provinciale di Fratelli d'Italia". È quanto affermano i consiglieri comunali di FdI Antonio Pizzimenti e Luigi Dattola, che aggiungono: "Abbiamo sempre apprezzato il suo agire politico che si richiama ai valori nobili dell'etica e della morale e dunque della coerenza, lealtà e serietà della persona che ha caratterizzato la sua condotta in politica e nelle Istituzioni, laddove si è sempre distinto con impegno, dedizione e competenza".

"Inoltre, al collega Ripepi, a cui è stato affidato l'incarico di commissario cittadino, formuliamo - concludono Pizzimenti e Dattola - i nostri migliori auguri in un contesto in cui andremo a fare sintesi in sinergia con il Commissario provinciale per raggiungere importanti obiettivi".