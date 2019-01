"L'Università di Macerata e l'Associazione Culturale Scholé – Centro Studi Filosofici di Roccella Jonica in provincia di Reggio Calabria hanno siglato un accordo di collaborazione per promuovere e diffondere gli studi filosofici e umanistici nelle due città, nelle scuole e nelle università attraverso l'organizzazione di corsi, seminari, laboratori e incontri pubblici". A renderlo noto, in un comunicato stampa, sono Alessandra Mallamo e Angelo Nizza, coordinatori della Scuola estiva d'alta formazione in filosofia di Roccella.

"L'accordo – si legge ancora - aggiunge un tassello significativo alla costruzione del rapporto di amicizia tra Unimc e Scholé, che già negli ultimi anni ha raggiunto tappe importanti. Uno snodo prezioso è stato l'affidamento ad Arianna Fermani, professoressa associata di Storia della filosofia antica, della direzione della Scuola di altra formazione in filosofia "Mario Alcaro", un ciclo di lezioni per le scuole superiori della Calabria che nel 2019 giungerà alla VII edizione. Proprio alla Scuola "Alcaro", inoltre, hanno partecipato, negli ultimi anni, ben cinque docenti dell'ateneo maceratese: oltre alla direttrice, anche Carla Danani, Sergio Labate, Maurizio Migliori e Donatella Pagliacci. I referenti scientifici dell'accordo sono Salvatore Scali, presidente dell'Associazione Scholé, e la stessa Arianna Fermani, in qualità di docente del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Ateneo maceratese".

Grande è la soddisfazione espressa da Scali: "La convenzione con l'Università di Macerata è il frutto di un lavoro comune che ci impegna a sviluppare nuovi percorsi di ricerca e di studio". Alle sue parole fanno eco quelle del rettore Francesco Adornato: "Si tratta dell'ufficializzazione e del consolidamento di un rapporto che si situa nel solco di una collaborazione già fruttuosa e che renderà ancora più agevole lo scambio e l'avvio di comuni attività di didattica e di ricerca". Come spiega, infatti, Fermani, "questo accordo suggella una proficua collaborazione avviata da alcuni anni, che, oltre alla partecipazione di docenti del nostro Ateneo alle attività della Scuola 'Alcaro', ha permesso ad alcuni nostri studenti di prendere parte alla Scuola Estiva che si svolge ogni anno l'ultima settimana di luglio".