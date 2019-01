Reggio, il 9 gennaio il convegno “Sicurezza, emergenza e persone con esigenze speciali”

Si svolgerà a Reggio Calabria presso l'Auditorium Don Orione mercoledì 9 gennaio , il Convegno dal titolo "Sicurezza, emergenza e persone con esigenze speciali", organizzato dall'Associazione Nazionale di Protezione Civile Don Orione.

"Gli argomenti al centro del dibattito saranno – si legge in una nota - il crescente coinvolgimento delle persone con disabilità nella sicurezza e nella prevenzione del rischio e l'intervento in caso di emergenza. La Regione Calabria, con la Dgr 135/2015 e l'allegato protocollo, ha posto le basi per l'attuazione dell'art. 11 della Convenzione Onu del 2006: il protocollo introduce, infatti, la necessità della mappa sinottica della disabilità e del modello di intervento da integrare nel piano comunale di protezione civile. Lo scopo del convegno è quello di sensibilizzare istituzioni e cittadini sulla tematica "Disabilità ed emergenza", che necessita di un intervento mirato grazie all'avvio di tavoli di lavoro dedicati, alla predisposizione ed attuazione di strumenti di prevenzione, intervenendo a livello procedurale e strutturale per eliminare le fonti di rischio".

Dopo i saluti del Direttore – Parroco dell'Opera Antoniana delle Calabria e la presentazione del Progetto da parte del Presidente dell'Associazione Nazionale di Protezione Civile Don Orione, interverranno: il Commissario Capo delle Polizia di Stato - Questura di Reggio Calabria Giuseppe Costa, il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Antonino Costantino , per il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria l'Arch. Alessandro Rugolo, mentre per gli enti e le Associazioni di categoria interverranno Carmelo Ollio Presidente dell'Ente Nazionale Sordi Sezione Provinciale di Reggio Calabria, ed il Presidente dell'Associazione Genitori Bambini ed Adulti Disabili (AGEDI) Mirella Gangeri. Modera l'incontro la giornalista Alessia Luccisano.