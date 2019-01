Cinquefrondi (RC), Galimi (Pd): "Amministrazione Comunale, siamo alle comiche"

"Oggi le comiche.Sarebbe questo il quadro degli atteggiamenti di chi sta amministrando Cinquefrondi.Alle legittime critiche,rispondono al veleno,con attacchi personali degni della peggiore politica.Parlano del fallimento degli altri,e non si accorgono che rispetto alla loro lista originaria,sono già' a meno quattro!'.Hanno fallito nei rapporti umani ed amministrativi,portando ad un isolamento un paese ormai moribondo.Tentano in maniera vile,di incrinare i rapporti al nostro interno,trascurando il fatto che abbiamo accolto nelle nostre fila il compagno Longo, dicendo,fin dall'inizio,che per noi costituisce un valore aggiunto". Lo sostiene Michele Galimi-Segretario Circolo Pd Cinquefrondi.

"Si rassegnino,non saranno mai in grado di metterci il bavaglio e prendano atto che la nostra sezione cresce,cresce come presenze giovanile e come spiriti liberi. Rifletta chi la casacca la cambia con disinvoltura per trovare, finalmente, quel posto al sole che, pare, sempre più lontano".