“Locri on Ice-Baby” tra arte, animazione e beneficenza

Si concluderà giorno 6 gennaio 2019 il "Locri On Ice – Baby", evento parallelo a quello dei "grandi", destinato a bambini e famiglie, e che ha tanto allietato i pomeriggio delle festività natalizie. Ma "Locri on Ice – Baby" non è solamente stato spettacoli e divertimento, ma soprattutto scoperta dell'arte da parte dei più piccoli e dei propri talenti, ma anche tanta solidarietà come la "tombolata di beneficenza" e la vendita dei buffet di dolci, con il ricavato devoluto all'Associazione Labor per l'acquisto di materiale per la didattica di ragazzi diversamente abili.

Manifestazione fortemente voluta e curata nei minimi particolari dalla Consigliera Comunale Domenica Bumbaca che è riuscita a far diventare il "Locri on Ice– Baby" un evento nell'evento, punto di riferimento per tutte le famiglie della città, che hanno ripreso a ripopolare Piazza dei Martiri con i propri figli. Un momento di aggregazione che ha fatto rivivere le sensazioni di un tempo, quando la piazza era vero e proprio luogo di incontro e di fruizione del tempo libero.

Il 6 Gennaio, quindi, giorno dell'Epifania, sono previsti numerosi appuntamenti per la conclusione della manifestazione. Alle ore 11:00 l'evento "Befane Show" e la successiva visita da parte del Sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, della Commissione comunale servizi alla comunità e alle persone, e dell'Associazione Labor, ai tutti i bambini ricoverati presso il reparto di Pediatria dell'Ospedale di Locri, ai quali saranno consegnati, come di consueto, tanti doni. Gesto che viene ripetuto ormai annualmente, guardando verso quei bambini che si ritrovano a vivere questi giorni di festa in un reparto ospedaliero.

Quindi la Befana, grazie alla raccolta dei giocattoli effettuata durante tutto il "Locri on Ice– Baby", si recherà presso alcune famiglie bisognose della città, consegnando i giocattoli ai loro bambini.

Il tutto si concluderà in Piazza dei Martiri con lo spettacolo di danza proposto dall'Associazione "Full Dance Calabria".

Inoltre bisogna ricordare che giovedì 10 gennaio si scoprirà chi sarà il destinatario della "Tela di Natale", dipinta dai bambini di "Locri on Ice – Baby" sotto l'attenta regia dell'artista Maria Adele Longo. Il vincitore sarà determinato dall'abbinamento del ticket con il primo numero estratto sulla ruota di Roma. Si specifica anche che il ricavato della riffa costituirà il "Sacco della Befana", che verrà destinato ad una famiglia bisognosa di Locri per l'acquisto di beni alimentari.

L'Amministrazione Comunale di Locri ringrazia tutti i bambini che hanno preso parte al "Locri on Ice – Baby" e le loro famiglie che hanno condiviso l'iniziativa. Un ringraziamento particolare alla Commissione comunale servizi alla comunità e alle persone, composta da Domenica Bumbaca (presidente), Gessica Romeo (Vicepresidente), Marco Cavaleri e Anna Rosa Sofia (per la maggioranza), Carlo Maria Previte e Sofia Passafaro (per la minoranza), che hanno lavorato costantemente affinché tutta la manifestazione si potesse svolgere sempre nel migliore dei modi.