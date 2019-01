"L'attenzione della Città Metropolitana verso Taurianova e il peso politico del nostro concittadino in seno a questo organismo, nel quale detiene la gestione di importanti deleghe, sono ormai molto evidenti dopo il trattamento ricevuto dalle associazioni culturali cittadine. Di fatti il Sindaco Scionti demanda, per intero, alle associazioni il compito di organizzare tutti gli eventi di carattere sociale e culturale, nascondendo così l'inerzia e l'incapacità della sua Amministrazione, salvo poi negar loro il suo sostegno presso gli organismi della Città Metropolitana di cui egli è un consigliere di maggioranza". Lo sostiene il Consigliere Comunale, Maria Teresa Perri, del Gruppo "Innamorati di Taurianova".

"Infatti le tre Associazioni cittadine, autrici di importanti iniziative che hanno portato artisti anche dall'estero, e spettatori da tutto il circondario, hanno ricevuto dalla Città Metropolitana dei contributi di cifre irrisorie ed offensive, nonostante la caratura degli eventi organizzati, e a dispetto di un migliore trattamento ricevuto da altre associazioni di altri luoghi e che evidenzia una logica Reggio centrica dell'amministrazione metropolitana. Una logica alla quale il Sindaco Scionti non pare si opponga, a dispetto di quello che dovrebbe essere il suo ruolo: rappresentare il territorio di Taurianova e del suo circondario e difenderlo!

Tuttavia il suo effettivo impegno non stupisce! Già in passato abbiamo preso atto del suo operato nella Città Metropolitana a difesa del territorio, ed esattamente quando non è riuscito a far rientrare Taurianova nel "Bando Periferie" per la messa in sicurezza del territorio. Ma anche quando non si è presentato nella seduta dove è stata deliberata la perdita della presidenza dell'Istituto "Gemelli Careri", una delibera approvata senza che egli profferisse parola e senza neanche tentare di proporre un emendamento!

Alla luce di tutto questo sarebbe doveroso chiedersi cosa giova a Taurianova avere il proprio Sindaco nell'Amministrazione della Città Metropolitana con deleghe di primo piano. Oggi, lo stato in cui versa la Città sembra dire che Taurianova è fallita nell'Amministrazione cittadina e nella rappresentanza presso la Città Metropolitana! Non resta, purtroppo, che prenderne nuovamente atto".