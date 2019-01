Roccella Jonica (RC), sabato la 5° edizione del “FitChristmas”

La pioggia battente del 30 dicembre scorso ha impedito lo svolgimento della 5° edizione del "FitChristmas" 2018 ma non ha fermato il cammino del cuore della raccolta fondi del che ha visto l'adesione eccezionale di oltre 500 iscritti a quella che risulta tra le manifestazioni di solidarietà più attese della Costa dei Gelsomini. Ma la suggestiva camminata, in un percorso fantastico tra i vicoli più suggestivi di Roccella Ionica e del Castello Carafa è stata solo rinviata e farà camminare le gambe sabato prossimo. Per tutti l'appuntamento è a Roccella Ionica in Piazza Vittorio alle 17:00 del 5 gennaio.

Tutti gli iscritti con il cappellino luminoso simbolo della manifestazione, ma anche chi volesse aggiungersi, sono attesi per il FitChristmas 2018 giunto alla 5 edizione con lo slogan "Non perderti la Gioia".

L'allegra e numerosa partecipazione alle edizioni precedenti, con la realizzazione di obiettivi di grande valore sociale, fa di questa manifestazione un appuntamento atteso e distintivo della cittadina ionica e un momento collettivo per festeggiare l'importante ricorrenza Natalizia, con i suoi valori e la sua rinascita.

Nelle edizioni precedenti oltre il contributo annuale all'Unitalsi Sez. Locri per aiutare i nostri amici "speciali" , è stato donato un defibrillatore al Comune di Roccella Ionica, è stato raccolto nella seconda edizione un Fondo per il rientro e le cure del concittadino Carlo Iannuzzi coinvolto in un incidente molto grave in argentina, e nella scorsa edizione è stata donata una biblioteca per gli alunni dell'istituto comprensivo di roccella ionica.

Mentre anche quest'anno, come l'anno scorso, oltre a raccogliere i fondi per i nostri amici speciali sostenuti dall Unitalsi , l Asd Calabria FitWalking ha raccolto l'invito del Vescovo di Locri e della Caritas diocesana di camminare nella carità caratterizzandola di concretezza con la creazione di un Fondo di solidarietà diocesana per i meno abbienti del territorio. Il grande risultato degli oltre 500 iscritti alla manifestazione ha permesso di raccogliere fondi e sarà proprio alla partenza del FitChristmas che verranno consegnati ai referenti dell'Unitalsi sez. di locri il contributo di 1100 euro per le attività a sostegno degli "amici speciali" e 800 euro alla Caritas Diocesana per aiutare le famiglie bisognose del territorio.

"Non perderti la gioia" di essere protagonista di questo risultato e partecipa alla straordinaria 5° edizione FitChristms perché dopo il cuore sabato camminano le gambe e l'allegria della colorato e fantastico esercito di fitwalkers e cittadini.

Anche quest'anno le migliaia di luci dei cappellini rossi, distribuiti per l'occasione, sfileranno a passo di FitWalking lungo i vicoli del Paese, con un occhio alla rocca con il Castello dei Caraffa in un percorso incantato, ricco di sorprese e momenti musicali ed esilaranti. Il suggestivo Centro Storico di Roccella offrirà un percorso nuovo ed "originale", tra luci, colori e profumi di Natale.

La facilità del percorso e l'allegria della manifestazione coinvolge tutti grandi e piccini, Vi aspettiamo numerosi e ricordate di "non perderti la gioia" di Camminare con noi il 5 gennaio alla 5° edizione del FitChristmas" che quest'anno in attesa dell'Epifania tutte le Calorie porta via.