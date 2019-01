Reggio, Falcone (Cisl Fp): “Comandante della Polizia Municipale, questo grande sconosciuto”

Dal primo gennaio 2019 la Dirigente Dott.ssa M.L. Spanò è stata messa in quiescenza (pensione) e pertanto già dallo stesso giorno il settore della Polizia Municipale è carente di un dirigente/comandante. "L'assenza del dirigente per un settore è una questione estremamente delicata e molto grave in quanto blocca anche i servizi essenziali mandando in tilt la gestione e l'organizzazione del corpo, arrecando non pochi danni e disagi anche ai cittadini. Attività amministrative bloccate, organizzazione dei servizi, mancato coordinamento degli stessi e molto altro ancora" afferma il Coordinatore delle Polizie Locali Cisl FP Giuseppe Falcone.

"Da tempo si dava per scontato che per i primi giorni del nuovo anno, addirittura già da metà dicembre, si sarebbe avuto un nuovo Comandante, promesse fatte dall'Amministrazione e uscite su tutti i giornali, invece abbiamo assistito alla nomina del Direttore Generale in tempi da record (pochi mesi), al bando di dirigenti ex art. 110 TUEL, ecc., eppure la Cisl FP da quattro anni chiede l'attivazione di procedure e relativa conclusione di un concorso per individuare un Comandante. Ciò che realmente preoccupa la Cisl FP è che l'Amministrazione possa provvedere, in sostituzione di un vero Comandante, ad attuare procedure che sono ritenute illegittime, non solo dalla scrivente Organizzazione Sindacale ma anche e soprattutto da Giudici Costituzionali, Giudici Amministrativi, ARAN, ecc. come si evincono da innumerevoli sentenze. Si ritiene che sia veramente giunta l'ora che l'Amministrazione prenda sul serio la questione Comandante e provveda sin da subito a bandire il concorso per tale figura, visto l'esito negativo delle procedure di mobilità. Qualora dovessero essere attuate procedure di assegnazione di funzioni dirigenziali contra legem (per esempio assegnazione di mansioni superiori a categorie D), la scrivente Organizzazione Sindacale procederà immediatamente ad adire le Autorità competenti (ivi comprese Corte dei Conti e MEF) al fine di non creare situazioni illegittime".