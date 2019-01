Nasce l'A.N.G.S.A. Associazione Genitori Soggetti Autistici Sezione Provinciale di Reggio Calabria

E' stata costituita tra i genitori e familiari di persone affette da sindrome autistica, l'Associazione di volontariato denominata "A.N.G.S.A. Associazione Genitori Soggetti Autistici Sezione Provinciale di Reggio Calabria"che fa parte della "A.N.G.S.A. Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistica" giusto riconoscimento da parte del Presidente Regionale di ANGSA Calabria.

L'Associazione ha una struttura democratica, non ha scopo di lucro ed ha la specifica finalità di solidarietà sociale. Scopo dell'Associazione è quello di promuove l'educazione specializzata, l'assistenza sanitaria e sociale, la ricerca scientifica, la formazione degli operatori, la tutela dei diritti civili a favore di persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo, affinché sia garantito loro il diritto inalienabile a una vita libera e tutelata, nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità.

L'Associazione si propone, tra le diverse iniziative, di:

creare un collegamento con le famiglie e valorizzarne le potenzialità terapeutiche;promuovere e sostenere la ricerca scientifica nel campo bio-medico e sugli studi dell'autismo, le sue cause e i possibili rimedi;promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori sanitari e sociali, nell'educazione scolastica e professionale e nell'integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società;stabilire rapporti di collaborazione con gli enti pubblici e privati, nonché associazioni e strutture al fine di promuovere attività educative e riabilitative;stabilire rapporti di collaborazione con altre organizzazioni e associazioni per sostenere i servizi per l'autismo e con i quali si condividono gli stessi obiettivi.

Tra i soci fondatori l'Ing. Giovanni Marino, uno dei maggiori esperti in materia di autismo.

Il Presidente dell'Associazione è il Sig. Vito Crea, già Presidente della Associazione A.D.D.A. nonché delegato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria nell'Assemblea dei soci della Fondazione Marino ONLUS che si avvarrà della collaborazione della Vice Presidente Simona Coluccio, già Presidente della Associazione "Comma Tre", e del Tesoriere Sig. Audino Francesco.

L'A.N.G.S.A. Reggio Calabria sarà presentata ufficialmente tra qualche giorno.