Rifiuti, domani stop a raccolta organico a Villa San Giovanni, Scilla e Condofuri

"Si avvisano i cittadini dei comuni di Villa San Giovanni, Scilla e Condofuri che a seguito di comunicazione da parte della Regione Calabria non sarà possibile conferire la frazione organica, di tutto il territorio provinciale, presso gli impianti di smaltimento a causa del fermo degli stessi. Per tale ragione la raccolta della frazione organica non verrà effettuata nella giornata del 3 gennaio 2019 e potrà subire ritardi nei giorni successivi. Lo sforzo organizzativo in atto è massimo per contenere i disagi a carico della popolazione tutta. Ci scusiamo per l'inconveniente e il disagio. Ulteriori informazioni possono essere richieste al'indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , al numero verde 800.759.650 oppure consultando l'App DifferenziAPP". Lo comunica la società di raccolta dei rifiuti Avr.

Dettagli Creato Mercoledì, 02 Gennaio 2019 16:28