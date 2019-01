Reggio, assistente di studio odontoiatrico: al via le iscrizioni per il nuovo corso di formazione professionale

Aperte le iscrizioni per la frequenza del corso di Assistente di Studio Odontoiatrico – A.S.O. , con il riconoscimento della qualifica professionale con validità a livello nazionale di cui all'Accordo tra Stato, Regioni e Provincie autonome del 23/11/2017, recepito dalla Regione Calabria con D.G.R. 579 del 26/11/2018.

Profilo professionale:

L' assistente di studio odontoiatrico svolge attività di:

- assistenza all'odontoiatra e ai professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica;

- predisposizione dell'ambiente e dello strumentario;

- accoglimento dei clienti e gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori.

L'Assistente di studio odontoiatrico non può intervenire direttamente sul paziente anche in presenza dell'odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore.

L'Assistente di studio odontoiatrico svolge la propria attività negli studi odontoiatrici e nelle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche.

Centro Studi Libero Pensiero, Ente accreditato dalla Regione Calabria con Decreto n. 12902 del 22/11/2017, in stretta collaborazione con la scuola di formazione ARDEA, garantirà agli utenti un alto livello di preparazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in fase progettuale, perché tutti gli allievi possano essere inseriti o reinseriti nel Mercato del lavoro nel settore di riferimento e possano quindi svolgere con competenza e autonomia le attività previste dal ruolo professionale,.

Più nello specifico Libero Pensiero, attraverso un percorso formativo di carattere teorico e teorico-pratico, trasmetterà al discente tutte quelle competenze e informazioni che permetteranno al suddetto di intervenire con un alto grado di autonomia nei settori di riferimento, tecnico-clinico, ambientale e strumentale, relazionale e di amministrazione/segreteria.

Il corso avrà una durata complessiva di N. 700 ore e sarà articolato come segue: N. 300 ore di lezioni teorico/pratiche e N. 400 ore di tirocinio professionalizzante, che si svolgerà presso uno studio odontoiatrico.

Dall'ente di formazione saranno inoltre forniti tutti i supporti didattici e gli indumenti utili allo svolgimento delle attività formative.

Il corso si concluderà con un esame per la valutazione delle competenze acquisite e, al superamento dello stesso, si provvederà al rilascio della qualifica professionale di ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO A.S.O. ai sensi della deliberazione Regione Calabria n.579 del 26/11/2018.

Per informazioni o iscrizioni chiamare il numero 3294526812 o scrivere all'indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.